Gianni Infantino salue l’inauguration officielle de l’Académie de la FIFA de Tahiti, la première en Océanie

La Fédération Tahitienne de Football a organisé une cérémonie pour célébrer l’événement

La structure « façonnera l’avenir du football », s’est réjoui le Président de la FIFA dans un message vidéo

Les Académies de la FIFA, véritables clés de voûte du Programme de développement des talents de l’instance, sont désormais présentes dans chacune des six confédérations

Selon les mots de Gianni Infantino, le Président de la FIFA, la cérémonie officielle d’inauguration de l’Académie de la FIFA à Tahiti est « la preuve que ce formidable Programme de développement des talents de la FIFA poursuit sa marche en avant ».

Lancé en 2022 sous la direction d’Arsène Wenger, le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, ce programme vise à offrir des passerelles vers le football professionnel à chaque talent dans chacune des 211 associations membres.

L’implantation d’une Académie de la FIFA dans toutes les associations membres figure ainsi parmi les mesures essentielles à la réalisation de cette ambition. À ce jour, plus d’une quarantaine ont été ouvertes à travers le monde, dont la dernière à Tahiti qui vient assurer le déploiement de l’initiative dans toutes les confédérations.

« Aujourd’hui est un jour historique pour le football tahitien à bien des égards. C’est avec une grande joie que nous célébrons l’inauguration de la première Académie de la FIFA en Océanie. Nous sommes désormais officiellement présents dans chacune des six confédérations. C’est la preuve que ce formidable Programme de développement des talents de la FIFA poursuit sa marche en avant », a déclaré Gianni Infantino dans un message vidéo diffusé à l’occasion de la cérémonie, qui s’est tenue en présence du président de la Fédération Tahitienne de Football (FTF), Thierry Ariiotima, et d’autres dignitaires locaux.

« Avec la jeunesse de sa population, la société tahitienne peut se tourner vers l’avenir. Votre Académie de la FIFA au sein du centre national de la FTF en est le symbole. Elle façonnera l’avenir du football. »

Tahiti est une île réputée pour la qualité de son équipe de beach soccer. Elle a pris part aux huit dernières éditions de la Coupe du Monde de la FIFA de Beach Soccer™, parvenant même jusqu’en finale à deux reprises. En dehors de cette discipline, elle n’est cependant apparue que deux fois sur la scène mondiale, lors des éditions 2009 et 2019 de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™.

C’est pour cela que le Programme de développement des talents se donne notamment pour mission d’offrir aux plus petites associations membres, comme la FTF, davantage d’opportunités d’évoluer régulièrement sur la scène internationale. Des entraîneurs de talents de la FIFA sont ainsi déployés dans chaque Académie pour former les jeunes et créer un réseau local d’entraîneurs avec un niveau de compétence élevé.

En parallèle de l’expansion des formats et de l’augmentation de la fréquence des compétitions de la FIFA, plus particulièrement dans les catégories de jeunes, cette approche globale ciblée sur la formation des talents vise à élever le niveau mondial et créer un écosystème du football plus compétitif à l’échelle de la planète.

Pour l’heure, 20 des joueurs tahitiens les plus prometteurs ont intégré l’Académie de la FIFA au centre de la FTF. Ils seront suivis l’année prochaine par un groupe de jeunes filles prometteuses ambitionnant devenir footballeuses professionnelles.

« Cette Académie de la FIFA posera des fondations solides pour faire progresser le football tahitien. Grâce à l’aide d’entraîneurs de haut niveau, les meilleurs jeunes joueurs et joueuses auront l’opportunité d’exprimer leur plein potentiel. C’est l’essence même de notre Programme de développement des talents. La structure profite déjà à plusieurs jeunes garçons, et je suis enchanté que vous ayez l’ambition d’offrir les mêmes chances aux filles à partir de l’année prochaine », a ajouté le Président Infantino, qui s’était rendu sur ce qu’il avait alors comparé à un « petit coin de paradis » en 2023.

« Avec l’expansion des formats des compétitions de la FIFA, les associations membres auront plus d’opportunités que jamais de se mesurer au plus haut niveau sur la scène internationale, et je suis impatient de voir les jeunes joueurs et joueuses de votre Académie de la FIFA affronter les plus grandes vedettes de la planète. »