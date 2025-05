Programme de développement des talents de la FIFA : un événement historique au Paraguay

Selon Luis Ramírez, ministre de l’Éducation et des Sciences du Paraguay, l’Académie de la FIFA aidera les talents de son pays à s’épanouir

« Il s’agit du cœur même de notre activité », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA

La FIFA s’est fixé comme objectif de créer 75 académies dans le monde d’ici à 2027

Le Paraguay est le premier pays d’Amérique du Sud à organiser une cérémonie historique célébrant la création d’une Académie de la FIFA, au centre CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas). Cet événement témoigne de la volonté du Paraguay de rendre le football plus accessible et d’aider davantage de jeunes joueurs et joueuses à atteindre leur potentiel.

Cette académie a été établie dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, mis en place dans plus de 180 associations membres à travers le monde, lesquelles bénéficient ainsi de conseils de spécialistes en vue de donner à chaque talent sa chance.

L'événement a été suivi par le vice-président de la FIFA et président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, le président de la Fédération paraguayenne de football (APF), Robert Harrison, le ministre paraguayen de l'Éducation et des Sciences, Luis Ramírez, le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, et le directeur du développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger. Le directeur des opérations de la FIFA, Kevin Lamour, la directrice du football de la FIFA, Jill Ellis, et le directeur technique de la FIFA, Steven Martens, étaient également présents au sein de la délégation de la FIFA.

« La FIFA et la fédération paraguayenne de Football ont consenti à d’importants investissements pour bâtir ce centre », a déclaré, lors d'un entretien suivant l'évènement, M. Grafström qui s’est par ailleurs réjoui de la concrétisation du Programme de développement des talents. « C’était un objectif. Le Président de la FIFA [Gianni Infantino] et Arsène Wenger ont travaillé pendant deux ans pour donner forme à ce projet. L’inauguration de ce bâtiment est un événement important pour le Paraguay. »

« Je ne souhaite qu’une chose : que la mise en place du Programme de développement des talents aide ce pays à décrocher de nombreux succès sur les terrains. Il s’agit du cœur même de notre activité, et en tant que Secrétaire Général de la FIFA, je ne peux que ressentir une énorme fierté. »

L’objectif de cette initiative est d’ouvrir, d’ici à fin 2027, 75 académies de la FIFA de haut niveau telles que celle créée au Paraguay, qui seront gérées par la FIFA et l’association membre concernée. Ces structures doivent permettre aux meilleurs talents, filles et garçons, de bénéficier du meilleur accompagnement possible, d’infrastructures adéquates et de la possibilité de pratiquer le football dans un environnement compétitif.

Elles doivent également aider les associations membres à réaliser tout leur potentiel en s'appuyant pleinement sur leur vivier de talents. Cela permettra d’élever les standards des équipes nationales dans le monde entier, but ultime du Programme de développement des talents.

La FIFA souhaite en outre contribuer au développement personnel des individus en leur transmettant des valeurs telles que la discipline, le travail d'équipe et le leadership à travers le football. Cela afin que les joueurs et joueuses puissent exceller sur le terrain, mais aussi de devenir des membres actifs et responsables de la société.

« Ce ne sont pas les talents qui manquent au Paraguay, mais il faut mettre en place les conditions pour qu'ils puissent s’épanouir. La première barrière à faire tomber est purement matérielle : il faut leur donner accès à des infrastructures, des terrains et des ballons. Mais il faut également mettre à leur disposition des entraîneurs de qualité », a indiqué M. Ramírez. « À travers ce projet, le Président Infantino aide la FIFA et le monde du football à prendre conscience du fait que le football est un outil favorisant le développement social et personnel. C’est cela que nous célébrons aujourd’hui. »

M. Domínguez a ajouté : « Il n’est pas galvaudé de dire qu’il s’agit d’un grand jour. Car aujourd'hui, nous donnons la possibilité à des jeunes filles et garçons d’atteindre leur plein potentiel sur le plan sportif. C’est notre objectif. Offrir les mêmes chances à toutes et tous. Quand on y parvient, alors le football ne peut que progresser. »

Arsène Wenger a pour sa part expliqué que même les pays qui fournissent depuis longtemps nombre de joueurs et joueuses de talents doivent veiller à leur fournir des installations et un encadrement adaptés. « Il y a toujours des talents, mais le talent seul ne suffit pas. Il faut que chaque enfant ait la possibilité d’exprimer tout son potentiel. C’est ce que nous visons à travers ce projet. »

À l’heure actuelle, 33 Académies de la FIFA ont ouvert leurs portes, dont deux autres en Amérique du Sud : en Bolivie et au Pérou. Ces structures peuvent compter sur des entraîneurs de talents de la FIFA, qui vivent et travaillent dans le pays, offrant un accompagnement continu aux entraîneurs locaux afin d’améliorer les pratiques et de renforcer l’environnement footballistique global.

« On peut lire l’admiration dans leur yeux, mais également la joie de vivre ce genre d’expérience et de pouvoir se projeter dans ce type d’environnement », a déclaré Mónica Vergara, entraîneure de talents de la FIFA à l’académie du Paraguay, après une séance d’entraînement. « Ils rêvent de représenter le Paraguay, de disputer une Coupe du Monde, de vivre tout ça de près : le protocole associé aux matches internationaux et tout le reste.