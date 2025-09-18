Le Kazakhstan accueille un événement important de l’Académie de la FIFA

La manifestation s’est tenue au centre d’entraînement national de la Fédération Kazakhe de Football (KFF), à Talgar

« Les dirigeants kazakhs ont conscience des perspectives que notre sport peut ouvrir aux jeunes », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino

Le nouveau président de la KFF, Marat Omarov, a rencontré Gianni Infantino au siège de la FIFA

Dans la lignée de ses efforts pour développer le football dans le pays, encourager sa pratique chez les jeunes et aider ces derniers à réaliser leur potentiel, la Fédération Kazakhe de Football (KFF) a accueilli un événement important de l’Académie de la FIFA.

Cette académie a été mise en place au Kazakhstan dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, lequel permet à l'heure actuelle à plus de 180 associations membres de la FIFA à travers le monde de bénéficier de conseils de spécialistes en vue de donner à chaque talent sa chance.

Le développement du football était également au centre des discussions entre le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et Marat Omarov, récemment élu à la tête de la KFF, qui se sont entretenus au siège de la FIFA à Zurich (Suisse)

L’événement de l'Académie de la FIFA s’est déroulé au centre d’entraînement des équipes nationales kazakhes à Talgar, qui abrite ladite académie, et où trois terrains ont été construits grâce aux fonds du programme FIFA Forward. La cérémonie s’est déroulée en présence de David Loriya, secrétaire général de la KFF ; Gennady Skurtul, directeur technique de la KFF ; Steven Martens, directeur de la sous-division Développement du football mondial de la FIFA ; Ulf Schott, chef du département Programme de haute performance de la FIFA ; Christian Karembeu, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ avec la France ; et Vitālijs Astafjevs, entraîneur de talents de la FIFA et ancien international letton ayant disputé l’unique édition de l’EURO de l’UEFA auquel son pays a participé, en 2004. Kuralbek Ordabayev et d’autres grands noms du football kazakh étaient également présents aux côtés de stagiaires de l’académie.

« Il me semble évident que le Kazakhstan est un pays de football et que ses dirigeants ont conscience des perspectives que notre sport peut ouvrir aux jeunes. En contribuant à la détection, à la formation et au développement des talents locaux, le Programme de développement des talents de la FIFA offrira aux jeunes filles et garçons un parcours qui leur permettra de briller à l’échelle régionale et mondiale », a déclaré le Président de la FIFA dans une allocution vidéo.

« Nous souhaitons par ailleurs contribuer au développement personnel des individus en leur transmettant, par le biais du football, des valeurs telles que la discipline, le travail d'équipe et le leadership. Cela permettra aux joueurs et joueuses d'exceller sur le terrain, mais aussi de devenir des membres actifs et responsables de la société. »

FIFA Talent Academy Kazakhstan Milestone Event | FIFA President Gianni Infantino 03:11

Trente-huit académies de la FIFA existent déjà à travers le monde, chacune offrant aux meilleurs jeunes talents un encadrement optimal, des infrastructures adaptées et un environnement compétitif dans lequel évoluer.

« C’est un grand pas en avant pour nous. Nous remercions la FIFA de son soutien et sommes convaincus qu’ensemble, nous pourrons créer les conditions nécessaires afin de former les futures étoiles du football kazakh », a déclaré le directeur technique de la KFF, Gennady Skurtul.

Le Président Infantino a pu constater par lui-même les progrès réalisés par le Kazakhstan lors de sa visite dans le pays en mai 2023. À cette occasion, il avait visité le siège de la KFF et participé à la cérémonie d’ouverture de la phase finale du championnat national de football scolaire féminin.

Outre la mise en place de l’Académie de la FIFA, la KFF prévoit aussi de participer au projet FIFA Arena, qui verra l’installation de plus de 1 000 mini-terrains dans le monde, notamment dans des zones urbaines et rurales défavorisées.

Élu président de la KFF en décembre 2024, M. Omarov a présenté en février 2025 un plan quadriennal qui vise à transformer le football kazakh, en misant notamment sur les infrastructures, le développement des jeunes et les normes en matière d’arbitrage. Il a également rencontré des clubs de première et deuxième division pour leur présenter des initiatives stratégiques.

Sa première rencontre officielle avec le Président de la FIFA a eu lieu le 16 septembre au siège de l’instance à Zurich. « Aidé par le programme Forward de la FIFA, le président Omarov a fait beaucoup d’efforts pour développer le football dans son pays », a déclaré le Président Infantino à l’issue de cette entrevue.

« Que ce soit en accueillant l’événement de l’Académie de la FIFA ou en s’engageant à mettre en œuvre le projet FIFA Arena au Kazakhstan, la KFF travaille en étroite collaboration avec la FIFA pour faire en sorte que le peuple kazakh continue de bénéficier des retombées positives du football. »