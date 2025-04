Quand les rêves d’une petite île se transforment en objectifs à l’échelle mondiale : l’Académie des Talents de la FIFA à Aruba accueille une cérémonie historique

Aruba accueille la première cérémonie historique de l’Académie des Talents de la FIFA dans les Caraïbes

Le Programme d’encadrement des talents de la FIFA est au cœur de la réussite globale du projet

« Le potentiel de cette région est illimité » – Gianni Infantino, Président de la FIFA

Aruba a tenu sa première cérémonie historique de l’Académie des Talents de la FIFA, la première dans la région des Caraïbes, soulignant ainsi l’engagement de l’île en faveur du développement de joueurs de haut niveau.

L’académie fait partie du Programme de développement des talents de la FIFA qui a été lancé dans plus de 200 associations membres (AM) à travers le monde, leur fournissant des conseils de spécialistes pour aider les jeunes talents à exploiter leur potentiel.

Cette cérémonie constituait un événement majeur dans l’histoire du football arubais. Pour l’occasion, toute l’île s’était réunie pour célébrer l’Académie des Talents de la FIFA. L’hymne national a retenti, comme pour rappeler que l’engagement et une vision stratégique peuvent permettre de surmonter n’importe quel défi, quelle qu’en soit l’ampleur.

Étaient présents à cette occasion le président de l’Association de Football d’Aruba (AVB), Egbert Lacle, la ministre des Relations du Royaume, de l’Éducation, de la Jeunesse, de l’Innovation et des Sports d’Aruba, Gerlien Croes, et le directeur de la division du Développement du football mondial de la FIFA, Steven Martens.

Aux yeux du Président de la FIFA, Gianni Infantino, cet événement fut un témoignage de la « passion » et de la « vision » qui animent la communauté du football arubais. Il a déclaré : « C’est un événement historique qui nous emplit de fierté, non seulement pour Aruba, mais également pour le football caribéen. Moyennant le soutien, les infrastructures et la confiance nécessaires, le potentiel de cette région est illimité. Félicitations à toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, et tout particulièrement au président Lacle. Merci de votre engagement en faveur du football. La FIFA est fière d’être à vos côtés, aujourd’hui et à l’avenir. »

Grâce à une approche claire définie par le Programme de développement des talents – piloté par Arsène Wenger – et le Programme d’encadrement des talents, Aruba est la preuve irréfutable que les petites nations peuvent rêver plus grand et atteindre des résultats exceptionnels. Soutenue par l’engagement de ses dirigeants, l’AVB développe une culture axée sur la performance qui pourrait inspirer d’autres territoires des Caraïbes.

« Nous devons remercier non seulement l’AVB et le gouvernement d’Aruba pour l’excellente collaboration dont ils ont fait preuve, mais aussi les parents de ces joueurs pour la confiance qu’ils accordent à l’AVB, au Programme d’encadrement des talents et aux autres entraîneurs dans la refonte de l’éducation et du quotidien de leurs enfants afin que ces derniers puissent poursuivre leurs rêves », a expliqué M. Martens. « Qu’ils intègrent ou non l’équipe nationale, les valeurs qu’ils apprennent leur serviront toute leur vie. »

Le projet est orchestré par Chris Beardsley, entraîneur des talents de la FIFA, qui, en étroite collaboration avec David Abdul, directeur technique de l’AVB, et son staff, a su aller au-delà des tactiques et des exercices en vue de mettre en place une structure transparente et équilibrée. « Les clubs et les parents m’ont écouté et nous avons ouvert de nouvelles perspectives. Nous comptons désormais des témoignages de réussite et nous laissons une empreinte durable », a-t-il déclaré.

L’un de ces témoignages est celui de Zyana Rogers, une participante au Programme d’encadrement des talents âgée de 13 ans. Zyana a fait ses débuts au niveau international lors du Championnat féminin U-15 de la CONCACAF 2024 et s’est vu remettre le prix de la meilleure buteuse et celui de la meilleure joueuse du tournoi. Quelques mois plus tard, elle a représenté Aruba au Championnat féminin U-20 de la CONCACAF, où elle a disputé trois rencontres contre des adversaires qui avaient parfois jusqu’à sept ans de plus qu’elle.

Son plus grand rêve serait d’aider un jour l’équipe nationale d’Aruba à se qualifier pour la première fois de son histoire pour une compétition officielle de la FIFA.

Le fait d’être un petit État n’empêche pas de réussir Egbert Lacle Président de l'Aruban Football Association (AVB)

« Le fait d’être un petit État n’empêche pas de réussir », a déclaré le président de l’AVB, M. Lacle. « Merci à Gianni Infantino et Arsène Wenger pour leur vision de l’égalité des chances pour tous les talents. »

La cérémonie s’est terminée, mais quelque chose de puissant en est ressorti : la conviction, celle partagée par chaque jeune joueur, chaque entraîneur, chaque parent assis dans les tribunes. Oui, ces enfants peuvent rêver et peuvent réussir.