La FIFA lance une initiative de plantation d’arbres dans toutes les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La FIFA soutient des projets de reboisement et de plantation d’arbres dans les 16 villes hôtes, contribuant ainsi à un environnement durable

Cette initiative, menée en collaboration avec l’Arbor Day Foundation, laissera un héritage environnemental positif aux communautés de toute l’Amérique du Nord

Cette annonce, qui coïncide avec le Jour de la Terre, met en lumière les progrès réalisés dans le cadre de cette initiative de plantation d’arbres à l’approche de la compétition

À l’occasion du Jour de la Terre, la FIFA a annoncé qu’elle soutenait des projets de reboisement et de plantation d’arbres dans les 16 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Mise en œuvre en collaboration avec l’Arbor Day Foundation, cette initiative vise à créer un héritage environnemental positif en répondant aux besoins régionaux spécifiques du Canada, du Mexique et des États-Unis, ce qui va de la reconstruction après une catastrophe, à la restauration des paysages en passant par l’amélioration de la biodiversité et de la résilience des bassins versants.

Depuis le lancement en 2025, divers travaux de restauration et des actions communautaires ont été menés afin de générer des retombées environnementales locales à long terme, renforçant également l’engagement civique et l’investissement local dans la nature. Le but est simple : permettre aux communautés de tirer des bénéfices de la compétition longtemps après le coup de sifflet final.

L’initiative englobe à la fois des efforts de reboisement à grande échelle et des actions de plantation d’arbres réalisées par les communautés. Grâce à son partenariat avec l’Arbor Day Foundation, la FIFA soutient notamment les mesures visant à planter un million d’arbres dans les forêts d’Amérique du Nord. Parallèlement, les projets communautaires menés dans les 16 villes hôtes permettront de planter plus de 12 000 arbres dans les parcs, dans les cours d’école, sur les réseaux de chemins de randonnée et dans d’autres lieux de rassemblement publics.

La FIFA déploie une initiative de plantation d’arbres dans toutes les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ Previous 01 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 02 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 03 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 04 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 05 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 06 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 07 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 08 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 09 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 10 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative Next

À ce jour, plus de 250 000 arbres ont été plantés dans le cadre de projets de reboisement à travers l’Amérique du Nord et d’événements communautaires de plantation organisés par l’Arbor Day Foundation en collaboration avec des partenaires locaux. Au total, l’initiative comprendra 19 projets forestiers et 20 événements de plantation communautaires, soutenus par 24 partenaires locaux. Les travaux de reboisement devraient s’étendre sur plus de 800 hectares, soit environ 1 000 terrains de football.

« Cette collaboration renforce notre engagement à laisser un héritage positif et durable dans toutes les régions d’Amérique du Nord où se tiendra la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Outre les efforts de reboisement, les opérations de plantation lancées dans les villes hôtes américaines s’étendent désormais au Canada et au Mexique, soutenant ainsi des projets communautaires de plantation d’arbres conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque ville. Grâce à ce travail, nous améliorons les environnements locaux, encourageons l’engagement citoyen et créons des espaces verts dont les communautés pourront profiter pour les générations à venir », a déclaré Amy Hopfinger, directrice des Affaires commerciales et de la Stratégie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Ces initiatives visent à renforcer la résilience des communautés, car les arbres contribuent à réduire la chaleur urbaine, à améliorer la qualité de l’air et à gérer le ruissellement des eaux pluviales. Elles s’inscrivent également dans la réalisation des objectifs définis dans la Stratégie en matière de développement durable et des droits humains pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui met l’accent sur les retombées environnementales et la biodiversité tout en tenant compte des priorités régionales au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

« Ces initiatives soulignent l’importance de protéger la riche biodiversité du Canada tout en renforçant les efforts environnementaux inclusifs. Grâce à la collaboration sur des projets locaux et avec des communautés clés, un héritage positif pour les villes hôtes va être laissé bien au-delà de 2026 », a déclaré Peter Montopoli, directeur Compétition (Canada) pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« Cette initiative soutient des actions bénéfiques pour l’environnement dans les régions des villes hôtes au Mexique, notamment Guadalajara, Monterrey et Mexico. Grâce à la reforestation et aux initiatives communautaires, nous contribuons à la santé des communautés en apportant des avantages environnementaux à long terme qui s’inscrivent dans les objectifs généraux de durabilité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », a déclaré Jurgen Mainka, directeur Compétition (Mexique) pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Les événements de plantation communautaires, qui se poursuivront tout au long de l’été, continuent d’associer la Coupe du Monde de la FIFA 2026™avec des actions environnementales locales grâce au réseau de partenaires locaux de l’Arbor Day Foundation. Après le succès des événements organisés dans neuf villes hôtes, d’autres journées de plantation sont prévues prochainement à Seattle (24 avril), Philadelphie (27 avril), Boston (1er mai), New York – New Jersey (12 mai) et Toronto (30 mai). Au Mexique, ces événements se tiendront en juillet et août.