Publication du nouveau rapport intermédiaire sur le développement durable

L’idée selon laquelle un grand événement sportif peut avoir d’importantes retombées à long terme, en laissant un héritage plus vert et plus durable aux générations futures, a permis d’axer le concept d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ autour du développement durable dès les prémices de son élaboration. La nouvelle version du rapport intermédiaire sur le développement durable pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, qui se veut un document évolutif pour la première fois, est maintenant accessible en ligne pour le grand public. Ce nouveau format permet à la FIFA, au Conseil suprême pour la remise et l’héritage ainsi qu’à FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) d’informer régulièrement les parties prenantes des avancées et des performances enregistrées en termes de durabilité, mais aussi de faire connaître immédiatement tout nouvel accomplissement. Le rapport intermédiaire en ligne, qui sera mis à jour régulièrement, remplace le rapport précédent, publié fin 2020.