"Un changement positif" pour les jeunes Indonésiens grâce à la Fondation FIFA

Lee Hawkins a initialement fondé l'ASA Foundation il y a 23 ans en tant qu'académie de l'autonomisation des jeunes basée sur le sport pour les enfants des rues indonésiens. Il s'agit d'une organisation caritative qui utilise le pouvoir du sport et du football pour mener des initiatives ayant un impact social, améliorant la santé, la sécurité, le bien-être et les compétences d'apprentissage des jeunes à risque dans les pays en développement.

"Ce fut un voyage merveilleux au cours des 23 dernières années", raconte Hawkins à Inside FIFA. "En fait, j'ai créé l'ASA Foundation comme un de mes passe-temps à Jakarta en 2001. J'étais entraîneur au Southampton Football Club et je faisais aussi beaucoup de formations en compétences sociales. Nous organisions des cliniques de coaching pour les garçons et les filles. Nous avons commencé à travailler avec des enfants des rues dans le centre de Jakarta, et à cette époque, le directeur national de Church World Service (CWS), une ONG internationale, m'a dit : "Hey Lee, montons ensemble un programme de football."

Son fils était en fait le capitaine de mon équipe élite, et nous travaillions avec beaucoup d'enfants de fondation à l'époque, alors j'ai dit : "D'accord, faisons un programme de santé et de nutrition avec vos enfants des rues", explique-t-il au sujet des débuts de la fondation.

"Mon travail consiste en fait à aider les gens. Ma passion est le sport et le football, et pouvoir utiliser le football et le sport pour créer un changement social positif est tellement gratifiant. Je suis béni de pouvoir le faire."

Cela a été un long voyage pour Hawkins, qui a depuis réussi à lancer de nombreux autres programmes et à avoir un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. Sous sa direction, l'ASA Foundation est devenue une ONG d'éducation et d'autonomisation basée sur le sport, qui agit désormais en tant que partenaire local de confiance pour des collaborateurs stratégiques à long terme dans le monde entier. L'un de ces collaborateurs est la Fondation FIFA.

"Nous travaillons avec la Fondation FIFA depuis 2018 sur un certain nombre de programmes allant de la résolution des conflits à la prévention de la violence contre les femmes et les filles, en passant par la santé et la nutrition, l'hygiène et la sanitation, ce qui était en quelque sorte une réaction au virus COVID-19", décrit l'innovateur créatif.

Le programme le plus récent à recevoir le soutien de la FIFA Foundation vise à utiliser le pouvoir du football pour autonomiser les jeunes handicapés. Mais cette initiative ne concerne pas uniquement le football ; elle concerne aussi la confiance en soi, le travail d'équipe et l'inclusion. Chaque dimanche, 100 jeunes athlètes inspirants – 50 garçons et 50 filles – se réunissent à Jakarta Sud, en Indonésie, pour recevoir des leçons sur la santé, le bien-être, les compétences de vie et l'égalité des genres.

"Nous venons de mettre en place le tout premier programme pour les personnes handicapées, et c'est génial", a déclaré Hawkins. "Nous avons 100 enfants là-bas, 50 garçons, 50 filles. L'égalité des genres est l'un de nos principaux piliers. Nous mettons toujours l'accent sur une participation féminine d'au moins 50 % dans chaque programme. C'est un programme brillant et il a un impact massif dans les communautés", explique Hawkins à propos des initiatives.

Les séances d'entraînement sont programmées pour une durée d'une heure et demie entre 8h00 et 9h30, la partie la plus fraîche de la journée, ce qui est très important pour les enfants handicapés afin qu'ils ne souffrent pas de la chaleur.

"Avant même de commencer cette séance, pendant la semaine, nous planifions la séance d'entraînement, quels ateliers nous allons dispenser, et nous structurons le programme d'entraînement pour ce dimanche", explique le fondateur de l'ASA, dont la carrière dans le développement international remonte à plus de 20 ans.

"Nous faisons un échauffement ludique, qui est une séance d'aérobic avec de la musique. Ensuite, nous les répartissons en groupes, sous-groupes en fonction de l'âge, du sexe et de leur type de handicap – très important ! Tous les exercices sont orientés vers le PLAISIR, ils sont intuitifs et véhiculent des messages éducatifs clés. Nous organisons également des jeux à effectif réduit qui visent à développer des compétences de vie, comme la promotion du travail d'équipe, de la communication, du fair-play, du leadership, et des compétences organisationnelles. C'est comme un circuit d'ateliers, les groupes se déplacent et, comme je l'ai dit, chaque exercice est adapté aux jeunes ayant un certain type de handicap."

Une motivation supplémentaire provient du fait que les enfants reçoivent chacun un maillot d'entraînement qu'ils peuvent garder à la fin du programme, ajoute un Hawkins souriant.

Le programme actuel, soutenu par la FIFA Foundation, se concentre sur l'utilisation du football comme outil pour enseigner aux enfants handicapés la confiance en soi, l'estime de soi, le travail d'équipe et les qualités de leadership qu'ils peuvent également utiliser en dehors du terrain.

"Nous nous concentrons sur les handicaps et sur les garçons et les filles, le programme favorise un sentiment d'inclusion et d'égalité en encourageant les garçons et les filles à participer de manière égale. Et cela brise évidemment les barrières de genre et promeut une société plus inclusive. Et nous avons aussi les parents là pour nous soutenir."

"C'est génial de voir les enfants participer à cette activité physique, ce football, qui les socialise. Certains des enfants ne font pas beaucoup d'activités physiques à l'école non plus. Notre programme contribue de manière significative à leur bien-être général, à leur estime de soi et à leur développement physique. Je pense que le football est en quelque sorte un langage unique."

Hawkins souligne l'importance du soutien de la Fondation FIFA pour le bon déroulement du programme et explique qu'il va bien au-delà des simples ressources financières.

"Ce soutien est crucial pour le succès et la durabilité de nos programmes. Évidemment, ils fournissent les ressources financières, mais le fait d'avoir la Fondation FIFA impliquée dans notre programme donne à l'ASA Foundation et au programme une immense crédibilité et visibilité pour initier, aider et inspirer nos communautés à s'engager et à soutenir le programme."

"Nous avons installé de grandes banderoles à l'école [SLBN 12 Jakarta] où nous menons notre programme, et tous les enfants et les parents voient que nous sommes soutenus par la FIFA Foundation. Cela nous donne une immense crédibilité et cela excite vraiment les enfants de faire partie de l'initiative de la FIFA Foundation et de l'histoire de la FIFA Foundation. C'est fantastique que ce programme puisse créer un changement social positif dans ces communautés et écoles."

Grâce à une série de programmes de suivi et d'évaluation, Hawkins et son équipe sont en mesure de découvrir exactement comment le football et d'autres types de sports ont changé la vie des participants pour le mieux. Cela inclut la mesure de l'impact sur les participants à grande échelle et les enquêtes auprès des parents.

"Si nous pouvons identifier des jeunes talentueux, nous pouvons également créer des opportunités pour eux au niveau élite grâce au sport, ainsi que des bourses d'études. Nous aimerions faire cela avec les enfants de la FIFA Foundation, avec les enfants handicapés, pour leur offrir des opportunités de les envoyer à l'étranger, en particulier ceux qui ont été recrutés par les équipes nationales dans les compétitions élites. Nous avons des athlètes très talentueux dans ce groupe de 100 étudiants", dit-il.