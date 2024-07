Promesse tenue : lancement de Football for Schools en Lettonie

Riga, la capitale lettone, a accueilli le lancement les 2 et 3 mai derniers

45 professeurs d'éducation physique de tout le pays ont suivi un stage de formateurs d'entraîneurs

Le déploiement du programme débutera en septembre prochain dans 50 écoles lettones

La Fédération Lettone de Football (LFF) s'est fixé plusieurs missions, dont faire de cette discipline le sport féminin le plus pratiqué de Lettonie et l'inclure dans les cours d'éducation physique des écoles.

Aux fins du deuxième objectif, la LFF vient de s'associer à Football for Schools (F4S). Ce programme de la FIFA rend le football plus accessible aux filles et aux garçons du monde entier en l'intégrant dans le système éducatif de chaque pays. De précieuses compétences et valeurs de vie sont ainsi transmises à travers le sport roi.

La mise en œuvre de F4S était à l'ordre du jour de la réunion tenue l'an dernier à Paris entre le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de la LFF, Vadims Ļašenko. "Football For Schools est un programme très important pour nous", avait alors confié Ļašenko. "Nous commençons à le développer en collaboration avec le Ministère de l'Éducation et des Sciences en vue de son déploiement".

Le lancement a eu lieu les 2 et 3 mai 2023 à Riga, la capitale, en présence de Ļašenko, des autorités gouvernementales et de représentants de la FIFA. Venus d'écoles de tout le pays, 45 professeurs d'éducation physique, dont 14 femmes, ont suivi la formation organisée par Football for Schools, accompagnés de 96 élèves (moitié filles, moitié garçons) afin de mettre leur apprentissage en pratique. Plusieurs ont fait plus de trois heures de route pour assister au stage, preuve de l'importance qu'ils accordent à cette opportunité.

Désormais prêts à dispenser les activités F4S dans leurs écoles l'an prochain, ils remplissent en outre la fonction de formateurs d'entraîneurs pour transmettre leurs connaissances à d'autres enseignants et ainsi étendre rapidement la couverture du programme sur le territoire national.

"Nous sommes heureux d'incorporer cette remarquable approche des cours d'éducation physique dans les écoles lettones. Nous remercions le Président de la FIFA, Gianni Infantino, dont les promesses se traduisent toujours par des actes. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour introduire les bénéfices de ce programme dans quelque 50 écoles dès septembre prochain. L'objectif est de contribuer à l'éducation, à l'épanouissement et à l’émancipation des filles et des garçons par le biais d'exercices et d'équipements de football appropriés fournis aux écoles", explique le Président Ļašenko.

"Nos professeurs sont tournés vers l'avenir et ils accueillent positivement les nouvelles initiatives et opportunités. C'est pourquoi nous voyons de grands avantages à ce programme tant pour la santé de nos jeunes, que pour la popularité du football en Lettonie. Je suis persuadé que Football for Schools facilitera l'apprentissage en intégrant les compétences de vie pour promouvoir le changement social. Un grand merci à la FIFA et au Ministère de l'Éducation et des Sciences de nous avoir aidés à concrétiser ce projet", a ajoute-t-il, en soulignant l'importance de Football for Schools en tant que vecteur de changement dans son pays.

Un volet essentiel de F4S consiste en l'utilisation d'une application numérique, qui, en l'occurrence, a été traduite en letton. Le responsable de Football for Schools, Antonio Buenaño Sánchez, insiste sur son expérience auprès des enseignants. "Nous avons passé deux jours très intenses et productifs avec les professeurs d'éducation physique à Riga. Nous avons été surpris de constater qu'ils avaient tous téléchargé l'application F4S avant le stage et mieux encore, qu'ils l'utilisaient déjà. Cela montre leur passion pour le football et leur enthousiasme à l'idée de mettre le programme en œuvre dans tout le pays. De plus, à cette occasion, le festival s'est déroulé dans un espace couvert, ce qui prouve que les séances F4S sont conçues pour avoir lieu quelles que soient les conditions".