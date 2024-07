Le lancement de Football For Schools en Albanie placé sous le signe de la passion

Le programme Football for Schools a été lancé en Albanie les 21-22-23 juin

Près de 200 écoliers et 116 éducateurs ont participé à l’événement

L’Albanie est la 60e Association Membre à participer au programme

"Vous connaissez tous l'importance du travail, de la passion, de l'engagement et de la nécessité de donner sa chance à chaque talent sur la plus prestigieuse des scènes. Vos récents succès en témoignent clairement."

Ces mots ont été adressés par le Président de la FIFA Gianni Infantino à la Fédération Albanaise de Football, à l’occasion du 90e anniversaire de son adhésion à la FIFA, le 14 mai 2022. Le temps n’a pas altéré leur sens : un an après, ces mêmes ingrédients étaient réunis pour le lancement de Football For Schools au Pays des Aigles. Et l’évènement a été une réussite au regard notamment du nombre des participants.

Donner sa chance à chaque talent est précisément l’un des principaux objectifs de ce Programme qui consiste à rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en incorporant des activités footballistiques à la vie scolaire. Pour la première de F4S en Albanie, ils étaient près de 200 jeunes, âgés de 8 à 14 ans à recevoir les conseils avisés de 116 éducateurs préalablement formés.

"Il est très important que les enfants de ce pays soient impliqués dans le football. Pratiquer ce jeu magique contribuera à faire d'eux de meilleurs citoyens, en meilleure santé. De toute évidence, les futures stars de notre football se trouvent parmi ces jeunes", a expliqué le Secrétaire Général de la FSHF Ilir Shulku avant d’adresser un message aux 116 formateurs présents : "Vous êtes indispensables dans l'élaboration de ce programme. Grâce à votre bienveillance et votre passion, vous aiderez les enfants à travailler en équipe et vous donnerez vie à ce projet."

Pendant trois jours, des modules d’enseignement théorique en classe et des sessions pratiques sur le terrain se sont ainsi enchaînés dans une ambiance studieuse et enthousiaste. Les 116 éducateurs-formateurs, par ailleurs professeurs d’éducation physique, seront amenés ensuite à appliquer le programme aux quatre coins du pays de sorte qu’un maximum d’écoliers albanais soient contaminés par cette douce fièvre du football.

"C'est l'une des meilleures expériences que nous ayons vécues jusqu'à présent", explique Ardian Gega, professeur d'éducation physique à Kuçovë. "Cela a été l’opportunité d’échanger entre collègues et de beaucoup apprendre auprès des instructeurs de la FIFA. Ces trois jours ont été très fructueux. Cette initiative nous aidera assurément à identifier les jeunes talents dans nos écoles."

Une cérémonie officielle de lancement du projet a été organisée lors de la dernière journée à la ‘Shtëpinë e Futbollit’, "la Maison du Football", dont la construction a été financée en partie par le programme Forward de la FIFA. En plus des enfants, des enseignants, des instructeurs Football For Schools, et des membres de la fédération albanaise, des représentants du Ministère de l'Éducation et des Sports du pays étaient également présents pour l’occasion.

"Je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère que vous donnerez tout votre cœur, votre passion et votre envie, en gardant à l'esprit que ces enfants seront les espoirs de demain", s’est réjoui Endrit Hoxha, Vice-Ministre de l'Éducation et des Sports de l’Albanie. "Je tiens à remercier la FIFA d'avoir mis à disposition le matériel nécessaire à la réalisation de ce projet. Les familles albanaises ne débourseront rien et c'est une valeur ajoutée. Merci à la FIFA, à la Fédération Albanaise de football, aux éducateurs, et aux enfants. Je souhaite longue vie à ce projet."

Qu’il se rassure, ce projet n’est pas près de s’arrêter. À ce jour, Football For Schools a été implanté dans pas de moins de 60 Associations Membres de la FIFA. D’autres pays comme le Bhoutan, l'Australie, et le Ghana vont rejoindre le mouvement dans les prochaines semaines.

"Football for Schools n'est pas seulement un programme de football. Il s'agit d'un projet ambitieux qui change la vie des enfants du monde entier. Il apporte des compétences pratiques dans l'éducation et le développement des enfants, en favorisant une approche positive et enthousiaste", explique Antonio Buenano Sanchez, manager à Football for Schools.