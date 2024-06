Le comité de pilotage du Partenariat pour le Coton se réunit au Bénin sous l’égide de la FIFA et de l’OMC

Ce partenariat, mis en place par la FIFA et l’OMC, vise à valoriser la filière du coton dans les principaux pays producteurs en Afrique

Il repose sur un protocole d’accord signé par les deux instances

Le comité de pilotage du Partenariat pour le Coton, mis en place par la FIFA et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), s’est réuni du 4 au 6 juin à Cotonou (Bénin). Ce partenariat a pour ambition de valoriser la filière coton-textile grâce au football dans les pays du Coton-4+ (C4+), qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, ainsi que la Côte d’Ivoire en qualité de membre observateur.

Au cours de cette réunion, les participants – parmi lesquels des représentants de la FIFA – ont pu découvrir les dernières avancées du projet et discuter des prochaines étapes à mettre en œuvre pour obtenir des résultats concrets en faveur des producteurs de coton.

Fruit d'un protocole d'accord entre l'OMC et la FIFA signé en 2022, le Partenariat pour le Coton vise notamment à trouver des solutions s’appuyant sur la popularité mondiale du football pour promouvoir l'inclusion économique dans les pays en développement.

Une grande partie des vêtements que nous portons au quotidien sont en coton, lequel constitue une source de revenus et un moyen de subsistance pour des millions de personnes dans le monde. Or, le coton africain est principalement produit dans les pays du C4+, dont les habitants sont de grands amateurs de football.

Le coton produit dans ces pays est l'un des plus durables au monde, car il est cueilli à la main, arrosé par l'eau de pluie et, la plupart du temps, fertilisé naturellement. Toutefois, la majeure partie est exportée sous forme de matière première plutôt que de produit fini.

Le partenariat liant la FIFA et l'OMC vise à créer des leviers pour faire en sorte que l’intégralité du cycle de traitement du coton puisse être menée à bien dans les pays du C4+. Ceux-ci capteraient ainsi une plus grande part des revenus générés par le marché de l’habillement – et notamment les vêtements de football –, ce qui pourrait améliorer concrètement les conditions de vie des populations locales.

Les participants à la réunion du comité de pilotage représentaient un large éventail d’acteurs : la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Better Cotton Initiative, le label Cotton made in Africa, la FIFA, le Comité consultatif international du coton (ICAC), la Société financière internationale (IFC), l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Centre du Commerce International (ITC), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (UNIDO) et l’OMC, ainsi que les gouvernements des pays du C4+. La Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin était également présente.

Au cours de la réunion, le comité de pilotage a évoqué les résultats d'une étude de référence publiée par l'ONUDI et l'ITC, qui aidera à cerner les principales difficultés auxquelles sont confrontés les pays du C4+ pour créer de la valeur ajoutée dans la filière du coton. La deuxième phase du projet mettra l’accent sur la mobilisation des ressources, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'accompagnement complet visant à combler les lacunes existantes en matière de capacités.

Dans son discours d’ouverture, la ministre béninoise de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, a souligné l'importance de la filière du coton pour le développement économique de son pays et des autres membres du C4+. Elle a également salué tout le travail accompli par l’OMC et la FIFA dans le cadre du Partenariat pour le Coton.

À l’issue de l’événement, Céline Zigaul, responsable senior au sein du département des Relations internationales et Affaires publiques de la FIFA, a déclaré : "Cette réunion a été très fructueuse, et je tiens à remercier l'OMC et tous les membres du comité de pilotage.