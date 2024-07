Football for Schools s’installe dans les écoles des Comores

Le programme Football for Schools a été lancé dans les Comores les 30 et 31 janvier dernier

40 éducateurs et 130 enfants ont participé à l’événement

Les Comores sont le premier pays de l’Océan Indien et le troisième de la région COSAFA à participer au programme

Lancé en 2019 par la FIFA et l’UNESCO, le programme Football for Schools vise à rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en intégrant des activités liées au football au cursus scolaire. Conformément à la Vision 2020-2023 du Président de la FIFA Gianni Infantino de rendre le football véritablement mondial, le programme est déjà entré en vigueur aux quatre coins du monde. Depuis quelques jours, un nouveau territoire est désormais concerné, avec le lancement du programme aux Comores, qui deviennent ainsi le premier pays de l’Océan Indien à y participer, et le troisième de la région du Conseil des Associations de Football en Afrique Australe (COSAFA). Les 30 et 31 janvier dernier, la Fédération de Football des Comores (FFC) a organisé un événement de deux jours pour l’inauguration du programme dans le pays. Malgré les difficultés logistiques de déplacement dans l’archipel, 40 formateurs d'entraîneurs sont venus des trois îles principales, pour participer au cours de renforcement des capacités proposé par les instructeurs de la FIFA.

Conviction et ambition

A long terme, l’objectif est que chaque éducateur puisse transmettre son expérience et les connaissances acquises dans sa communauté, afin que le maximum d’enfants et d’écoles puissent tirer les bénéfices du programme dans les trois îles de Grande Comore, Mohéli et Anjouan. "La Fédération Comores de Football souscrit avec conviction à ce programme, dont l'ambition est de promouvoir les compétences et les valeurs de vie visées à travers la pratique du football tout en contribuant aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et à ceux de la carte des Comores Emergentes", commente Hamid Mohamed, Secrétaire Général de la FFC, l’un des nombreux dignitaires qui ont assisté aux festivités.

Outre M. Mohamed, étaient notamment présents le Président par interim de la FFA Youssouf Idjihadi, le Ministre de l’Éducation des Comores Youssouf Takiddine, le Ministre des Sports Djaffar Salim Allaoui, les neuf membres du Comité Exécutif de la FFC, représentants les trois îles de l’archipel, et les ambassadeurs d’Afrique du Sud, d’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de France et de Tanzanie. Mais les participants les plus importants étaient évidemment les enfants, qui bénéficieront au quotidien dans leurs écoles des efforts de la FIFA et de la FFC. Ils étaient 130 heureux élus, dont 50 filles, à fouler la pelouse du Stade Moroni pour participer aux ateliers, mais des centaines d’autres ont participé à la fête en s’installant en tribunes pour rendre l’événement inoubliable grâce à l’ambiance de fête qu’ils sont su créer.

Engagement et volonté d'apprendre

Cette atmosphère exceptionnelle ne fait que confirmer la passion des Comores pour le football, qui s’est encore renforcée depuis quelques années grâce aux bons résultats de la sélection nationale. Membre de la FIFA depuis 2005, l’archipel a vu ses Cœlacanthes régulièrement progresser au Classement Mondial FIFA/Coca-Cola, et même décrocher en 2021 une première qualification historique pour la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF. "La passion pour le football aux Comores est énorme et l'engagement, ainsi que la volonté d'apprendre, des éducateurs qui ont participé au cours de renforcement des capacités ont été incroyables", confirme Antonio Buenaño Sánchez, Manager du Programme Football for Schools de la FIFA. "Nous pensons que le programme Football for Schools aura un impact important sur les trois îles." "Pour notre Fédération, le lancement de ce programme arrive à point nommé. Il complète et renforce le dispositif d'initiatives déployé par la Direction Technique Nationale de la FFC, notamment à travers les festivals et le Grassroots", insiste M. Mohamed. "Il faut souligner la concordance de la vision de notre fédération avec ce Programme Football for Schools que nous lançons aujourd'hui. Son adéquation est judicieuse avec notre plan stratégique et ceux liés aux initiatives pertinentes des deux Ministères en matière de protection de l'enfance", conclut-il.