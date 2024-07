Football for Schools réunit les Caraïbes

Un atelier a été organisé en Jamaïque pour faire connaître le programme

Son objectif est de développer le football dans le monde entier

Porto Rico et le Guyana en ont profité pour partager leur expérience

Du 27 au 29 mai, un atelier régional a été organisé à Montego Bay, en Jamaïque, afin de promouvoir le programme Football for Schools (F4S) de la FIFA, et lui donner davantage de visibilité. Au travers de sessions d'information théoriques et pratiques, l'objectif était d'encourager les pays de la région des Caraïbes à participer au programme. Près de 90 représentants issus de 21 pays des Caraïbes ont assisté à l'atelier. L'événement a été organisé par une équipe de la FIFA emmenée par Fatimata Sidibe, Directrice du Programme F4S, en collaboration avec la Fédération Jamaïcaine de Football (JFF). Des représentants du Ministère de l'Éducation et du Ministère des Sports étaient également présents. "Cette initiative va permettre de développer le football dans le monde entier et d'aider les participants à devenir non seulement de meilleurs citoyens mais également des citoyens du monde. Nous voulons que tous les enfants de la planète aient la possibilité de jouer au football grâce aux 211 associations membres et, ce faisant, nous souhaitons qu'ils acquièrent et qu'ils développent des compétences importantes dans la vie", explique Fatimata Sow Sidibe, Directrice du Programme Football for Schools.

L'atelier est une plateforme idéale pour que les pays qui participent déjà à F4S partagent leur expérience ainsi que leurs connaissances. Ainsi, Porto Rico et le Guyana ont exposé leurs réussites mais également les défis auxquels ils ont été confrontés lors de la mise en œuvre du programme. Leurs apports ont servi d'inspiration à d'autres associations membres qui envisagent d'adhérer au programme. "Ce séminaire est extrêmement important pour nous. Je tiens vraiment à utiliser le football non pas comme une simple pratique sportive mais comme un véritable moteur de changement. La JFF va se retrouver sans aucun doute à l'avant-garde du changement en termes d'impact social", explique Michael Ricketts, Président de la JFF. Le Secrétaire Général de la JFF Dennis Thung ajoute : "L'objectif que nous poursuivons au travers de nos compétitions est similaire aux quatre piliers que la FIFA a identifiés dans le cadre de son programme Football for Schools. Il s'agit d'amener les élèves à se servir du football pour développer de bonnes relations avec les autres, mais également de les amener à se rendre compte que la pratique sportive contribue à leur santé et à leur bien-être et qu'elle permet petit à petit de créer des liens en aidant à rencontrer des gens".