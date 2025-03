Des footballeurs amputés font preuve d'un talent rare à Unity Pitch

En remportant le Prix Puskás de la FIFA 2022, Marcin Oleksy a presque à lui seul catapulté le football pour amputés en haut de l'affiche. Pour beaucoup, le but acrobatique à peine croyable du Polonais a constitué un premier aperçu de cette discipline. Mais la FIFA a bien l'intention de continuer à mettre ce sport sous les feux des projecteurs.

En mars 2023, en marge du 73e Congrès de la FIFA qui s'est tenu à Kigali (Rwanda), le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté à des matchs de football pour amputés masculins et féminins. À cette occasion, il avait promis que l'instance dirigeante du football mondial aiderait les joueurs amputés à avoir une plus grand place dans le paysage footballistique.

Placé sous l'égide de la Fédération Mondiale de Football pour Amputés (WAFF), le football pour amputés est un sport codifié destiné aux amputés ou aux personnes souffrant de déficiences affectant les membres et dont les joueurs se déplacent à l'aide de béquilles. Plus de 5 000 joueurs le pratiquent, dans plus de 50 pays sur les cinq continents.

Amputee footballers display skills at Unity Pitch 01:14

Cette semaine, des stars de la discipline, en provenance des Etats-Unis, ont fait leur apparition sur l'Unity Pitch de Sydney/Gadigal à Barangaroo, sur le port de Sydney : dernier exemple en date de la diversité des participants au concours Unity Pitch, qui s'est tenu dans chacune des neuf villes hôtes.

"Le football pour amputés m'a donné une nouvelle vision de mes capacités, et non de mon handicap", explique LaQuinta Haynes, originaire de Columbus, dans l'Ohio. "Jouer au football m'a aussi apporté beaucoup sur le plan de la santé mentale : cela me permet de me voir différemment."

Cette année, l'événement organisé dans la capitale rwandaise, en marge du Congrès de la FIFA, a été l'occasion du lancement officiel du programme féminin de la WAFF, l'organisation cherchant à mettre l'accent sur la promotion du football féminin pour les amputés.

"Beaucoup de gens amputés, ou qui ont ce genre d'handicap, pensent qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves ou faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont différents. Mais je pense que le football pour amputés donne de l'espoir", souligne Amie Donathan, une jeune footballeuse amputée talentueuse qui a été l'une des deux seules femmes à entrer sur le terrain lors de la Coupe du Monde de l'année dernière, en Turquie.

"Je ne connaissais aucun amputé ni personne comme moi avant de jouer au football pour amputés. C'est comme si j'intégrais une famille. Nous avons tous une connexion que tout le monde ne peut pas avoir et nous nous comprenons les uns les autres d'une manière différente."

"La discipline est très bénéfique pour la santé physique. Les avantages pour la santé mentale sont également considérables, car beaucoup de ces personnes - moi y compris - ont pu parfois se sentir mal dans leur peau, avant d'avoir le football pour amputés dans sa vie."

Le soutien de la FIFA pour l'accessibilité sous toutes ses formes a été l'un des thèmes majeurs d'Australie et Nouvelle-Zélande 2023.

"Nous voulions que cette Coupe du Monde soit la plus inclusive et la plus accessible que nous ayons jamais eue", a déclaré Sarai Bareman, responsable du football féminin à la FIFA, qui a participé cette semaine à une séance d'entraînement avec le groupe. "Les compétences sont totalement différentes, mais il s'agit du même jeu, du même sport, des mêmes objectifs, du même ballon rond. Cela prouve que le football s'adresse à tout le monde".