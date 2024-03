La Fondation FIFA publie la liste des ONG soutenues dans le cadre de son programme Community pour 2024

Ces chiffres illustrent une hausse significative, puisque depuis la création de la Fondation FIFA en 2018, le nombre d’organisations concernées a augmenté de 40%, et cette année, elles seront 16 de plus qu’en 2023. Le programme Community s’exportera notamment dans six nouveaux pays en 2024 : Chypre, l’Italie, le Japon, le Panamá, la Somalie et la Suisse. Ces projets s’appuient sur le football pour venir en aide à des groupes vulnérables tels que les populations autochtones, les migrants, les personnes en situation de handicap, les membres de minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, les réfugiés, les demandeurs d’asile ou encore les personnes déplacées au sein de leur propre pays. Lancé en mars 2018 dans le but de permettre à des ONG du monde entier de s’appuyer sur le pouvoir unique du football pour contribuer au progrès social, le programme Community s’inscrit dans la lignée des Objectifs de développement durable des Nations Unies, mais aussi de l’objectif stratégique visant à mettre l’accent sur les responsabilités sociales, tel que présenté par Gianni Infantino, le Président de la FIFA, lors du Congrès de l’instance en mars 2023. "Nous sommes ravis de pouvoir dévoiler la liste des bénéficiaires d’une subvention dans le cadre de notre programme Community", a expliqué Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA. "Bien que nous soyons une entité distincte de la FIFA, nous adhérons pleinement aux principes énoncés par son Président, Gianni Infantino, et nous nous attelons à la mission de rendre le monde meilleur grâce au football avec tout autant de détermination et d’enthousiasme. Nous avons déjà pu constater tout le bien que peut apporter le programme Community, et je suis convaincu que les ONG qu’il soutiendra en 2024 réaliseront un travail fantastique." Les ONG bénéficiaires sont sélectionnées chaque année sur la base de différents critères permettant de déterminer la pertinence des projets proposés et à l’issue d’une rigoureuse évaluation financière et de conformité. Chaque organisation dont la demande de financement aura été acceptée pourra recevoir jusqu’à USD 30 000 à investir dans des projets et initiatives en lien avec le football au sein des communautés locales. Le nombre d’organisations bénéficiaires en 2024 constitue un nouveau record pour le programme. En 2023, les 114 organisations concernées avaient déployé des projets divers et variés, allant de l’intégration des réfugiés à l’égalité des sexes en passant par l’amélioration des perspectives d’éducation et d’emploi pour les enfants et les jeunes issus de milieux défavorisés. Afin de garantir une portée plus universelle du programme et de faire en sorte que tous les bénéficiaires potentiels disposent de l’ensemble des informations et outils nécessaires, la Fondation FIFA a organisé une série de séminaires en plusieurs langues afin de guider les ONG dans la procédure de demande de financement pour 2024. Les séminaires comprenaient une présentation générale du programme, des explications sur la manière de réaliser une évaluation financière précise, ainsi qu’une session relative à l’élaboration d’un cadre de prévention et aux éléments permettant de démontrer sa bonne mise en œuvre. Cliquez ici pour accéder à la liste complète des bénéficiaires du programme Community de la Fondation FIFA pour 2024.