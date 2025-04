Pierluigi Collina salue la diversité de l’équipe arbitrale à l’approche de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Plus tôt cette semaine, la FIFA a annoncé les 117 arbitres (35 arbitres centraux, 58 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo) qui officieront lors des 63 rencontres de la compétition phare du football de clubs, qui se tiendra aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 20225.

Si les équipes participantes sont composées de joueurs issus de 86 pays différents, la « Team One » de la FIFA réunit des arbitres provenant de 41 nations parmi les 211 associations membres de l’instance dirigeante du football mondial, de l’Australie jusqu’à l’Argentine, en passant par le Venezuela et l’Ouzbékistan.

Pierluigi Collina en a profité pour souligner que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ représentait une expérience extraordinaire pour les arbitres qui seront du voyage, aussi bien à titre personnel que professionnel, en particulier pour ceux qui connaîtront leur grande première dans une compétition majeure de la FIFA. « La première fois est toujours celle qui vous marque le plus. Je suis certain que pour les 117 arbitres qui iront aux États-Unis cet été, faire partie de ceux qui auront participé à cette nouvelle mouture de la Coupe du Monde des ClubsÔ est quelque chose d’incroyable. Ils vont entrer dans l’histoire du football », a expliqué Collina, qui a dirigé sa première finale au plus haut niveau à l’occasion du Tournoi Olympique de Football masculin 1996. « Cette première finale a été un moment spécial, mais j’ai aussi eu l’honneur d’arbitrer la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2002™ à Yokohama, au Japon. Celle-là représente l’une des plus belles expériences de ma vie. »