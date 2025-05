Pierluigi Collina enjoint le Congrès de la FIFA à aider à mettre un terme aux violences à l’encontre des arbitres

Il décrit la situation comme étant devenue « intenable »

Le Président de la FIFA déclare au Congrès qu’il est temps de prendre des mesures concrètes

Le Congrès fait le point sur le Soutien vidéo et les préparations pour les compétitions à venir

Le président de la Commission des Arbitres de la FIFA Pierluigi Collina a enjoint les associations membres de la FIFA à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme aux violences à l’encontre des arbitres, en particulier au niveau du football de base, en soulignant que « ça suffit, maintenant ».

« Au nom des centaines de milliers d’arbitres du monde entier, je vous demande de faire quelque chose pour mettre un terme aux violences physiques et verbales exercées à l’encontre des arbitres, et en particulier de ceux qui officient dans les compétitions de jeunes et de football de base », a-t-il déclaré devant les délégués qui participaient à Asunción (Paraguay) au 75e Congrès de la FIFA.

« C’est devenu intenable, il est vraiment temps de prendre des mesures pour arrêter tout cela. Ça suffit, maintenant », a-t-il ajouté.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a apporté son soutien au plaidoyer de M. Collina, sous les applaudissements des délégués. « Agissons tous ensemble, mais faisons-le sérieusement, de façon concrète et réelle, contre les violences verbales et physiques exercées à l’encontre des arbitres », a-t-il déclaré. « C’est inadmissible et nous ne pouvons plus le tolérer, quel que soit le pays dans le monde, quelle que soit la compétition. Vous avez notre soutien unanime. Travaillons là-dessus, et je suppose, bien sûr, que vous êtes tous d’accord à ce sujet. »

Le Congrès a également fait le point sur le système de Soutien vidéo, mis à l’essai en 2024 à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, ainsi que dans le cadre des préparations aux compétitions à venir.

Selon une vidéo présentée au Congrès, sur un nombre total de 84 rencontres disputées sur les deux compétitions, la technologie a aidé les arbitres à repérer et corriger 35 erreurs, tandis que les sélectionneurs ont effectué 116 demandes d’analyse sur 336 possibles.

75th FIFA Congress 2025 | Chairman of the FIFA Referees Committee Pierluigi Collina 06:13

Pierluigi Collina a estimé que la réaction des entraîneurs et des joueuses avait été positive et qu’une majorité était favorable à l’utilisation du système en compétition à l’avenir. L’essai va désormais être étendu aux compétitions seniors masculines et féminines dans le monde entier. Un rapport sera présenté en 2026 à l’International Football Association Board (IFAB) lors de son Assemblée générale annuelle.

Le dispositif de Soutien vidéo constitue une alternative simplifiée à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Il permet d’analyser le même type et d'incidents que l’assistance vidéo à l’arbitrage, mais les deux systèmes ne sont pas comparables puisqu’ils ont été conçus pour être mis en place dans des circonstances totalement différentes.

D’après M. Collina, les préparations pour les compétitions à venir suivent leur cours : 117 officiels de match (ce qui comprend les arbitres, les arbitres assistants et les arbitres assistants vidéo) issus de 41 associations membres ont déjà été sélectionnés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui aura lieu cette saison du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis.

En ce qui concerne la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique, 88 arbitres issus de 42 associations membres ont assisté cette année à trois séminaires organisés à Dubaï, Buenos Aires et Zurich. M. Collina a précisé que les préparations pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ au Brésil sont aussi dans les temps : 85 arbitres issus de 61 associations membres assisteront en tout à quatre séminaires cette année.