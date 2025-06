La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu permettra des décisions plus rapides et plus précises

Les téléspectateurs auront une meilleure compréhension des défis auxquels sont confrontés les arbitres

Johannes Holzmüller, directeur de l’innovation de la FIFA, estime que les innovations visent à enrichir l’expérience des supporters

La toute première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ sera marquée par plusieurs innovations qui permettront des décisions plus rapides et plus précises en matière de hors-jeu grâce à la technologie semi-automatisée, et donneront aux spectateurs la possibilité de « se mettre dans la peau des arbitres » grâce à l’utilisation de caméras corporelles portées par les officiels de match. Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a déclaré que cette initiative permettrait aux spectateurs de « mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les arbitres ».

Au total, ce sont 117 arbitres (35 arbitres centraux, 58 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo) issus de 41 associations membres qui officieront lors des 63 rencontres de la compétition. Pour l’ancien arbitre italien, participer à la première édition de cette Coupe du Monde des Clubs revêt une importance particulière pour les officiels.

Tous les officiels de match sont absolument ravis d’être ici, car d’une certaine manière, ils écrivent l’histoire. C’est la toute première édition, un événement qui restera gravé dans les mémoires. On est donc très heureux et enthousiastes d’y participer. C’est une motivation supplémentaire de pouvoir officier au plus haut niveau possible », a-t-il déclaré.

L’une des principales innovations sera l’utilisation d’une technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu, qui s’est d’ores et déjà révélée concluante lors de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™ et de plusieurs compétitions juniors organisées par l’instance dirigeante du football. Une version améliorée sera utilisée lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, en vue de rendre la prise de décision en cas de hors-jeu aussi rapide que possible.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ - Innovations en matière d'arbitrage 02:34

« L’un des problèmes qu’on rencontre, c’est lorsque l’arbitre assistant doit garder son drapeau baissé (afin de ne pas interrompre une phase offensive, qui pourrait déboucher sur une occasion de but en raison d’un hors-jeu incertain) et qu’il doit ensuite prendre une décision au terme de l’action », explique M. Collina. « Les joueurs font parfois des courses de 40 mètres avant que l’arbitre de touche ne hisse son drapeau, ce qui les expose à un risque de blessure. C’est la raison pour laquelle on doit faire en sorte que les arbitres assistants puissent s’appuyer sur la technologie afin de signaler immédiatement une position de hors-jeu. C’est précisément ce à quoi on aspire avec cette version améliorée de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu. »

L’utilisation de caméras corporelles par les arbitres constituera une autre nouveauté. Les images seront retransmises par DAZN, diffuseur mondial exclusif de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, pendant les matches de la compétition diffusés en direct.

Ce test vise notamment à évaluer si ce nouvel angle de caméra, qui présente l’action du point de vue de l’arbitre, pourrait améliorer l’expérience des personnes qui suivent les matches à la télévision et en ligne. La FIFA analysera le déroulement de la compétition afin d’élaborer des lignes directrices concernant l’utilisation de ce type de caméras sur les terrains de football.

« Ces caméras corporelles permettront aux téléspectateurs de se mettre dans la peau des arbitres et de voir ce que ces derniers voient réellement sur le terrain », a expliqué M. Collina.

« C’est une expérience inédite. Il s’agit aussi de prendre conscience de ce qu’un arbitre peut percevoir au cours des différentes phases de jeu. De plus, je pense que ces caméras permettront une meilleure compréhension de la part des téléspectateurs des défis auxquels sont confrontés les arbitres. »

Johannes Holzmüller, directeur de l’innovation de la FIFA, a déclaré que ces nouveautés avaient été conçues pour améliorer l’expérience des supporters tout au long de la compétition. « Ça fait un an et demi qu’on travaille sur des innovations qui visent à améliorer l’expérience des fans » a-t-il déclaré. « Cette compétition représente donc en quelque sorte un aboutissement. La réaction des spectateurs sera très intéressante à observer. Pour nous, leur expérience ne peut s’en trouver qu’améliorée. »