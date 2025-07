L’Australien Alireza Faghani arbitre de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Alireza Faghani a déjà officié lors des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA™ et dirigé la finale du Tournoi Olympique de Football masculin en 2016 à Rio de Janeiro

La finale de ce dimanche au MetLife Stadium oppose le Paris Saint-Germain, champion d’Europe, au Chelsea FC

L’homme qui a dirigé les débats en ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sera également chargé de mener cette compétition historique à son terme : Alireza Faghani arbitrera la finale très attendue, dimanche, entre le Paris Saint-Germain et le Chelsea FC.

Âgé de 47 ans, l’officiel a été désigné ce vendredi en vue du choc de titans qui se tiendra au MetLife Stadium de New York – New Jersey. Il dirigera à cette occasion son quatrième match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, dont il a donné le coup d’envoi le 14 juin dernier lors de l’affrontement entre l’Inter Miami CF et le Al Ahly FC au Hard Rock Stadium de Miami.

Double lauréat du prix d’Arbitre de l’année de la Confédération Asiatique de Football, Alireza Faghani a l’habitude des grands rendez-vous. Cependant, diriger un match aussi historique que la finale de dimanche, qui couronnera le premier véritable champion du monde des clubs, constitue tout autant la concrétisation d’un rêve que l’aboutissement de semaines de préparation et d’années de travail acharné.

« Tout d’abord, je dois vous faire part de ce que je ressens. C’est la première édition et c’est un réel plaisir que d’être présent pour cette compétition importante », a-t-il commenté après avoir appris sa désignation. « Je suis heureux. Nous nous sommes préparés sur tous les plans pendant deux semaines, et me voilà maintenant nommé pour cette finale. »

Pour Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA, le nom de d’Alireza Faghani est ressorti d’un plateau d’exception sur cette Coupe du Monde des Clubs, amenant les évaluateurs à effectuer un réflexion des plus poussées.

« Lorsque nous décidons de l’arbitre d’une finale, nous prenons toujours compte de plusieurs facteurs, dont les performances pendant la compétition », a-t-il détaillé. « Ils nous ont vraiment placés devant un choix très, très difficile, parce qu’il y en a beaucoup qui aurait pu prétendre à diriger le match. Nous avons opté pour M. Faghani et son équipe, parce que nous pensons – nous sommes convaincus – qu’ils sont les meilleurs pour cette finale. »

L’Australien est arbitre FIFA depuis 2008. Il a participé aux Jeux Olympiques d’été en 2016 au Brésil – officiant notamment lors de la finale du tournoi masculin entre le pays hôte et l’Allemagne – ainsi qu’à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, où il a dirigé le match pour la troisième place. Il compte également sur son CV deux rencontres de la phase de groupes lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Conscient des efforts à consentir pour briller sur la scène internationale, il a su mettre son expérience à profit au cours de ce mois passé aux États-Unis.

« À chaque compétition, c’est un privilège d’être là. Comme je l’ai dit, nous avons eu deux semaines de préparation. Nous avons tout passé en revue : les tactiques des équipes, la mise en pratique et les aspects médicaux », précise Alireza Faghani. « Lorsque nous sommes entrés dans la compétition, tous les arbitres étaient sur la même longueur d’onde, et au final, je crois que les équipes ont été satisfaites de la performance des arbitres. »

« Je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre, l’administration, les instructeurs, toutes celles et ceux qui nous poussent à être prêts pour la compétition. »

Cet été, Alireza Faghani a également arbitré CA Boca Juniors – FC Bayern München à Miami pour le compte du groupe C, ainsi que Chelsea FC – SE Palmeiras en quarts de finale à Philadelphie.

Pierluigi Collina, dont l’illustre carrière l’a notamment amené à diriger la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Japon/Corée 2002™, a loué l’arbitrage proposé pendant cette Coupe du Monde des Clubs. Selon lui, M. Farhani et ses collègues sauront répondre présents au MetLife Stadium.

« Nous sommes très satisfaits du niveau affiché. Cela correspond à nos attentes. Nous avons introduit des nouveautés, comme la caméra portée par les arbitres, qui a été très bien accueillie, au-delà même de nos espérances. Je peux donc dire que tout a été excellent », confie-t-il. « J’espère que cette équipe, notre corps arbitral pour ce 63e match de la Coupe du Monde des Clubs 2025, sera du même niveau que celle de ses homologues tout au long de la compétition. Et nous n’avons aucun doute quant à sa capacité à faire un bon match. »

Alireza Faghani sera assisté d’Anton Shchetinin et Ashley Beecham, eux aussi Australiens. Le quatrième arbitre sera Facundo Tello et l’arbitre assistant de réserve Gabriel Chade. Tous les deux sont Argentins. L’arbitre assistant vidéo sera quant à lui l’Allemand Bastian Dankert. Il sera secondé par l’adjointe nicaraguayenne Tatiana Guzmán et le technicien croate Ivan Bebek.

Avec ces personnes à ses côtés, Alireza Faghani s’est dit prêt à savourer l’expérience, confiant en ses facultés :