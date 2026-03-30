24 arbitres d'élite de la Concacaf et de la CONMEBOL réunis au Brésil pour une formation théorique et technique

Deuxième des trois séminaires organisés par la FIFA en vue de la sélection pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

Ces séminaires sont conçus « non seulement pour repérer et identifier nos talents, mais aussi pour les développer », a déclaré Bibiana Steinhaus-Webb, responsable de l'arbitrage féminin à la FIFA.

Alors que la campagne de qualification s'intensifie à travers le monde, le processus de sélection et la formation de la 33e équipe arbitrale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 2027™, ont déjà commencé. Tandis que le Brésil, pays hôte, et 31 autres équipes qualifiées s'affronteront l'année prochaine pour décrocher le trophée le plus prestigieux du football, cette 33e équipe d'élite – les arbitres – travaillera sans relâche pour garantir un arbitrage de très haut niveau lors de ce tournoi tant attendu.

Fin mars, la FIFA a franchi une étape importante en identifiant et en préparant l'équipe arbitrale de la Coupe du Monde Féminine à Rio de Janeiro, au Brésil. Vingt-quatre arbitres expérimentés, issus des pays membres de la Concacaf et de la CONMEBOL, s'y sont réunis pour un séminaire théorique et technique intensif de plusieurs jours.

La formation et la sélection des arbitres pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ se poursuit à Rio de Janeiro 02:42

À la tête de l'événement se trouvait Bibiana Steinhaus-Webb, responsable de l'arbitrage féminin à la FIFA.

« Ce séminaire est l'un des trois séminaires d'élite pour arbitres féminines organisés par la FIFA en 2026 à travers le monde. L'objectif est non seulement de repérer et de développer nos talents, mais aussi de sélectionner les arbitres de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA », a expliqué Mme Steinhaus-Webb, la célèbre arbitre allemande qui a officié lors de la finale mémorable de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™ entre le Japon et les États-Unis à Francfort, en Allemagne.

« Au cours de ces trois événements en 2026, nous recevrons 53 arbitres du monde entier, issus de 38 associations membres qui participent à notre préparation pour le Brésil », a-t-elle poursuivi. « Nous suivons donc de près ces 53 arbitres afin d'évaluer leurs performances actuelles, leur progression et leur potentiel pour qu'elles soient au sommet de leur forme en 2027, au moment décisif. »

La pression et le prestige d'une Coupe du Monde sont aussi importants pour les arbitres que pour les joueurs et les entraîneurs. C'est le summum.

« C'est un rêve », a déclaré Katja Koroleva, arbitre américaine d'origine soviétique, participante au séminaire.

L'entraînement et les exigences sont donc rigoureux, et pour exceller dans l'atmosphère si particulière d'une Coupe du Monde, les arbitres doivent être aussi en forme et performants que les joueurs. Le séminaire contribue à définir ce niveau d'exigence. Les 24 arbitres présents à Rio ont passé beaucoup de temps en salle de classe et sur le terrain, où ils ont suivi un entraînement physique et technique.

« Ce que nous recherchons avant tout chez les arbitres, c’est bien sûr leur prise de décision, la précision et la cohérence de leurs choix. Pour prendre les meilleures décisions, il faut être dans les meilleures conditions pour juger l’incident », a déclaré Mme Steinhaus-Webb, qui a officié lors de neuf compétitions FIFA et est devenue la première femme à arbitrer un match masculin de Bundesliga en 2017.

« La condition physique est donc primordiale : endurance, vitesse, agilité… Autant d’éléments que nous prenons en compte pour développer les points forts, les composantes physiques, sous la supervision de l’équipe médicale et des kinésithérapeutes », a-t-elle ajouté. « Nous collaborons étroitement avec les arbitres afin de comprendre les différentes cultures et les différents styles de football et ainsi anticiper le jeu sur le terrain. Nous travaillons également avec la technologie pour garantir que les procédures de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) et les processus de décision soient parfaitement compris et applicables par tous les arbitres, quelle que soit la situation. »

Le niveau de détail et l’intensité ont marqué les arbitres, tout comme l’ambiance et l’esprit de camaraderie. On sentait déjà l’atmosphère d’une Coupe du Monde à Rio, même si le coup d’envoi est prévu dans 15 mois.

« Il n'y a pas de meilleur endroit pour s'entraîner, pour ressentir l'ambiance et l'atmosphère avec mes collègues de la Concacaf et de la CONMEBOL, pour être sur la même longueur d'onde », a déclaré Koroleva, un Américain qui a arbitré de nombreux événements FIFA, dont la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™.

Cette méthodologie, explique Koroleva, repose sur la préparation mentale et physique nécessaire pour arbitrer un jeu rapide, joué par des athlètes de haut niveau. Les discussions théoriques ont porté sur la cohérence des décisions, l'apprentissage des tactiques d'équipe et les différentes approches du jeu selon les pays, ainsi que sur le mental indispensable pour gérer l'énergie et l'atmosphère des jours de Coupe du Monde.

« Ce séminaire est une formidable opportunité d'être ici avec la FIFA, surtout dans un lieu emblématique du football comme le Brésil. C'est aussi une excellente occasion de mettre en valeur nos compétences, de travailler avec d'autres arbitres et d'être sélectionnées parmi les meilleures de la FIFA, de la Concacaf et de la CONMEBOL », a déclaré Carly Shaw-MacLaren, une Canadienne qui a arbitré la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™.

« C'est une semaine très intense physiquement », a-t-elle poursuivi. « Et puis, évidemment, la performance en match est primordiale pendant notre séjour, sans oublier les séances techniques. Nous apprenons donc beaucoup lors des sessions de formation sur les nouvelles tendances du football et sur des sujets spécifiques. »

L’arbitre vénézuélienne Emikar Calderas, qui a officié lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA Costa Rica 2022™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, a déclaré que participer à ce séminaire était un « immense honneur et une grande responsabilité ».

« Cela représente une étape importante dans ma carrière d’arbitre. Je suis ici avec des formateurs de haut niveau afin d’approfondir mes connaissances, d’échanger avec d’autres arbitres et d’atteindre mon plein potentiel », a-t-elle expliqué.

Reprenant les propos de ses collègues, elle a ajouté : « Ce serait un rêve de représenter mon pays dans cette compétition de haut niveau et de démontrer tout mon dévouement, ma discipline et mon engagement. »

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 sera une vitrine sans précédent pour le football féminin et témoignera de sa croissance exponentielle. Ce sera également la première fois que le tournoi se déroulera en Amérique latine, un véritable foyer de passion footballistique prêt à vibrer au rythme de l'événement. Le Brésil offrira un cadre idéal, et si les joueuses du monde entier rêvent de briller sur cette scène, les arbitres aussi.