Désignation des officiels de match pour les demi-finales de l’édition inaugurale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ 

Les noms des douze officiels retenus pour les deux affiches programmées au Brentford Stadium le 28 janvier sont désormais connus

La composition des équipes arbitrales désignées pour le match pour la troisième place et la finale sera annoncée prochainement

Les meilleurs clubs de chaque confédération s’affrontent à Londres pour tenter de remporter une nouvelle et prestigieuse récompense

Alors que le tour finale de l’édition inaugurale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ se profile, la Commission des Arbitres de la FIFA a désigné les 12 officiels de match en charge des demi-finales.

Ces deux affiches auront lieu au Brentford Stadium, le mercredi 28 janvier. À 12h30 GMT (13h30 CET), le Gotham FC (États-Unis), champion de la Concacaf en titre, donnera la réplique au SC Corinthians (Brésil), tenant de la Libertadores Femenina de la CONMEBOL. Puis, à 18h00 GMT (19h00 CET), les Anglaises d’Arsenal Women FC, lauréates de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, défieront les Marocaines de l'ASFAR, victorieuses de la Ligue des Champions féminine de la CAF.

« Les officiels concernés peuvent être fiers de prendre part au tour final de cette nouvelle compétition, qui consacrera les premières lauréates de la Coupe des Champions Féminine », a déclaré Bibiana Steinhaus-Webb, cheffe du département de l’Arbitrage féminin de la FIFA. « Nous sommes très heureux de contribuer au développement du football féminin à travers la qualité de nos arbitres. »

Les 12 officiels de match retenus pour les demi-finales (quatre arbitres, quatre arbitres assistants et quatre arbitres vidéo) sont issus de sept associations membres différentes. La liste complète est détaillée ci-après.

Demi-finale 1 Arbitre : Tess Olofsson (Suède) Arbitres assistantes : Almira Spahić (Suède) et Monica Brun Løkkeberg (Norvège) Quatrième arbitre : Iuliana Demetrescu (Roumanie) Arbitre assistant vidéo : Dennis Higler (Pays-Bas) Arbitre assistante vidéo adjointe : Katalin Kulcsár (Hongrie)

Demi-finale 2 Arbitre : Yoshimi Yamashita (Japon) Arbitres assistantes : Makoto Bozono (Japon) and Ikki Chihiro (Japon) Quatrième arbitre : Lara Lee (Australie) Arbitre assistante vidéo : Kate Jacewicz (Australie) Arbitre assistante vidéo adjointe : Casey Reibelt (Australie)