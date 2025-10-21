Désignation des arbitres de la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™

Au total, 26 arbitres et une arbitre de réserve ont été retenues

La compétition verra 16 équipes s’affronter pour le titre mondial

La Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ débutera le 21 novembre à Pasig City (Philippines)

La Commission des Arbitres de la FIFA a dévoilé la liste des arbitres qui officieront lors de la toute première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™, qui se déroulera aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre 2025.

Au total, 26 arbitres et une arbitre de réserve ont été sélectionnées. Issues de quatre confédérations (AFC, Concacaf, CONMEBOL et UEFA), elles joueront toutes un rôle essentiel lors de cette compétition qui promet de marquer un tournant dans le futsal féminin.

En plus d’être l’édition inaugurale de l’épreuve, la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™ sera également la toute première compétition de la FIFA organisée aux Philippines. Elle réunira 16 des meilleures sélections mondiales à Pasig City, dans la région du Grand Manille.