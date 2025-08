Le Comité des Arbitres de la FIFA a annoncé la liste des arbitres qui officieront lors de la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Emirats Arabes Unis 2024™, qui se déroulera du 15 au 25 février 2024. Au total, 24 arbitres ont été choisis en étroite collaboration avec les six Confédérations de la FIFA. Suivez la préparation du tournoi, les actualités, les reportages, les moments forts des matchs et bien plus encore sur FIFA.com.