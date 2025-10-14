Désignation des arbitres de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™

Au total, 54 arbitres ont été sélectionnés : 14 arbitres de champ, 28 arbitres assistants et 12 arbitres assistants vidéo

L’assistance vidéo à l’arbitrage sera disponible tout au long de la compétition

La phase finale se tiendra du 1er au 18 décembre

La Commission des Arbitres de la FIFA a désigné 54 arbitres (14 arbitres de champ, 28 arbitres assistants et 12 arbitres assistants vidéo) originaires de 23 associations membres pour officier lors de la deuxième édition de la Coupe arabe de la FIFA™, dont la phase finale se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre prochains.

La compétition débutera par sept matches simples à élimination directe, prévus les 25 et 26 novembre. Les vainqueurs de ces duels rejoindront le Qatar, pays hôte, et huit autres équipes nationales automatiquement qualifiées pour la phase finale à 16 équipes.

Celle-ci débutera par une rencontre entre le pays hôte et la Palestine ou la Libye au stade Al Beyt, tandis que la finale aura lieu au stade Lusail. Six stades – tous utilisés lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ – accueilleront les différents matches, qui opposeront 16 nations issues de l’AFC et de la CAF pour la suprématie régionale.

Les arbitres désignés seront suivis de près avant et pendant la compétition par une équipe d’experts composée d’instructeurs d’arbitres et arbitres vidéo de la FIFA, de préparateurs physiques, de kinésithérapeutes et de scientifiques du sport, l’objectif étant de leur offrir la meilleure préparation possible.

Pour les officiels concernés, la Coupe arabe de la FIFA 2025™ constitue une étape importante de leur préparation en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.