Désignation des arbitres pour la finale et le match pour la troisième place de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™

Les officielles de match ont été désignées pour le match de classement pour la troisième place et la finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™, qui se dérouleront à l’Emirates Stadium de Londres le dimanche 1er février. Les arbitres sont les suivants : Match pour la troisième place : ASFAR - Gotham FC– 14h45 GMT (15h45 CET)