Désignation des arbitres pour la finale et le match pour la troisième place de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™

Les officielles de match ont été désignées pour le match de classement pour la troisième place et la finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™, qui se dérouleront à l’Emirates Stadium de Londres le dimanche 1er février. Les arbitres sont les suivants : Match pour la troisième place : ASFAR - Gotham FC– 14h45 GMT (15h45 CET)
Arbitre : Edina ALVES (Brésil)
Arbitre assistante 1 : Neuza BACK (Brésil)
Arbitre assistante 2 : Fabrini COSTA (Brésil)
Quatrième arbitre : Charly STRAUB (Brésil)
Arbitre Assistante Vidéo (VAR) : Daiane MUNIZ (Brésil)
Assistante VAR : Salomé DI IORIO (Argentine)
Finale : Arsenal Women FC - SC Corinthians – 18h00 GMT (19h00 CET)
Arbitre : Katia GARCÍA (Mexique)
Arbitre assistante 1 : Sandra RAMÍREZ (Mexique)
Arbitre assistante 2 : Karen DÍAZ (Mexique)
Quatrième arbitre : Karen HERNÁNDEZ (Mexique)
VArbitre Assistante Vidéo (VAR) : Tatiana GUZMÁN (Nicaragua)
Assistante VAR : Diana PÉREZ (Mexique)
La Coupe des Champions Féminine de la FIFA ouvre un nouveau chapitre du football féminin interclubs. Pour la première fois, les clubs champions de quatre confédérations s’affrontent pour un titre intercontinental.
Les supporters du monde entier sont invités à assister à cet événement historique, et peuvent d’ores et déjà se rendre sur FIFA.com/tickets pour plus d’informations.