Le dernier séminaire en date, destiné aux arbitres FIFA de l’UEFA, s’est tenu au siège de la FIFA du 31 mars au 4 avril 2025. Un autre séminaire s’était tenu à Dubaï pour les arbitres de la FIFA de l’AFC, de la CAF et de l’OFC du 2 au 4 février tandis qu’un troisième séminaire pour les arbitres de la FIFA de la CONMEBOL et de la Concacaf a eu lieu à Buenos Aires du 24 au 28 février.

« Ce sera une compétition vraiment très intéressante. C’est la première fois que les meilleurs clubs des quatre coins de la planète vont s’affronter », a déclaré Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA. « C’est pourquoi je pense que c’est une responsabilité supplémentaire pour nous, le corps arbitral, car nous voulons que nos arbitres soient prêts et dans les meilleures conditions lorsque la compétition commencera. Qui plus est, nous savons qu’une compétition réussie passe par un arbitrage de haut niveau. » M. Collina a expliqué aux arbitres sélectionnés que participer à une nouvelle compétition était un privilège supplémentaire. « Comme pour toute nouvelle compétition, les arbitres qui seront sélectionnés feront partie du cercle très restreint de personnes qui auront la chance de prendre part à cette édition inaugurale. Je suis donc convaincu que tous les arbitres seront enthousiastes à l’idée d’être sélectionnés », a-t-il ajouté.

Comme à son habitude, la FIFA suit de près les performances de ses officiels dans les compétitions nationales et internationales. « Nous suivons notamment leur condition physique et leur santé. Au fond, nous essayons de leur apporter tout le soutien dont ils peuvent avoir besoin. Notre objectif est de faire en sorte que la ‘Team One’ de la FIFA soit en pleine possession de ses moyens au moment où le coup d’envoi sera donné à Miami. » Massimo Busacca, directeur de l’Arbitrage de la FIFA, a rappelé combien la discrétion des arbitres sur le terrain était primordiale. « Nous devons voir du jeu et des buts, pas de l’arbitrage. Comme je le dis toujours, l’arbitre est le protagoniste qu’il ne faut pas remarquer pendant le match. Un bon arbitre, on n’a pas à le voir ou à le connaitre. Mais il doit être préparé en cas de nécessité », a-t-il expliqué.

Il a également précisé qu’une bonne compréhension du jeu et des joueurs était le secret d’un arbitrage de qualité. « Nous sommes convaincus de notre philosophie, qui repose sur notre connaissance du football. Positionnement, lecture du jeu, anticipation, communication… toutes ces compétences sont cruciales chez un arbitre, car nous devons comprendre les joueurs et les équipes, et non l’inverse. » Conformément aux modifications des Lois du Jeu approuvées par l’International Football Association Board (l’IFAB) le 1er mars 2025, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA appliquera de nouvelles règles visant à réduire les pertes de temps occasionnées par les gardiens de but. Les arbitres seront également équipés de caméras corporelles dans le cadre d’une phase d’expérimentation, les tests ayant été approuvés par l’IFAB.