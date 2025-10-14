Annonce des équipes arbitrales des demi-finales de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Les demi-finales se joueront le mercredi 15 octobre à Valparaíso et Santiago du Chili

Au total, 54 officiels, arbitres et arbitres assistants compris, ont supervisé les matchs au Chili

Le système d'assistance vidéo au football (FVS) est utilisé tout au long de la compétition.

La FIFA a annoncé les équipes arbitrales des demi-finales de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™.

Le mercredi 15 octobre, à 17h (heure locale), le Maroc et la France s'affronteront à Valparaíso. L'arbitre principal sera l'Uruguayen Gustavo Tejera, assisté de ses compatriotes Carlos Barreiro et Agustín Berisso ; le quatrième arbitre sera l'Argentin Diego Herrera.

Plus tard le même jour, à 20h (heure locale), l'Argentine et la Colombie s'affronteront à Santiago du Chili. L'arbitre sera le Portugais João Pinheiro, accompagné de ses compatriotes Bruno Jesús et Luciano Maia ; l'Américain Joe Dickerson sera le quatrième arbitre.