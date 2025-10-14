Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Streaming en direct, temps forts, exclusivités et plus encore!
FIFA.com
mardi 14 octobre 2025, 13:00
Arbitrage

Annonce des équipes arbitrales des demi-finales de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

  • Les demi-finales se joueront le mercredi 15 octobre à Valparaíso et Santiago du Chili

  • Au total, 54 officiels, arbitres et arbitres assistants compris, ont supervisé les matchs au Chili

  • Le système d'assistance vidéo au football (FVS) est utilisé tout au long de la compétition.

La FIFA a annoncé les équipes arbitrales des demi-finales de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™.

Le mercredi 15 octobre, à 17h (heure locale), le Maroc et la France s'affronteront à Valparaíso. L'arbitre principal sera l'Uruguayen Gustavo Tejera, assisté de ses compatriotes Carlos Barreiro et Agustín Berisso ; le quatrième arbitre sera l'Argentin Diego Herrera.

Chile v Mexico: Round Of 16 - FIFA U-20 World Cup Chile 2025

Plus tard le même jour, à 20h (heure locale), l'Argentine et la Colombie s'affronteront à Santiago du Chili. L'arbitre sera le Portugais João Pinheiro, accompagné de ses compatriotes Bruno Jesús et Luciano Maia ; l'Américain Joe Dickerson sera le quatrième arbitre.

PDF
Désignation des Arbitres - Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™
Football Video Support moving forwards and gaining global momentum
INNOVATION
Le succès du soutien vidéo se confirme

🤔 Auriez-vous quelques instants à nous consacrer?

Participez à l’amélioration des articles Inside FIFA lus par des millions d’utilisatrices et utilisateurs... dont vous faites partie. 

Thèmes en lien
ArbitrageChileCONMEBOL
Cookie Settings