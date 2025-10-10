FIFA.com
vendredi 10 octobre 2025, 03:00
Arbitrage

Annonce des équipes arbitrales des quarts de finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

  • Les quarts de finale se joueront les samedi 11 et dimanche 12 octobre.

  • Au total, 54 officiels, arbitres et arbitres assistants, superviseront les matchs au Chili.

  • Le support vidéo est utilisé pendant la compétition

La FIFA a annoncé les équipes arbitrales des quarts de finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™.

Deux matchs auront lieu le samedi 11 octobre. L'Espagne affrontera la Colombie à Talca à 17h00 (heure locale). La rencontre sera arbitrée par l'Américain Joe Dickerson, assisté de son compatriote Logan Brown et du Costaricien William Chow ; le quatrième arbitre sera Keylor Herrera, également costaricien.

Plus tard, à Santiago, le Mexique se mesurera à l'Argentine à 20h00 (heure locale). L'arbitre sera le Marocain Jalal Jayed, assisté de ses compatriotes Lahsen Azgaou et Mostafa Akarkad ; le Portugais João Pinheiro sera le quatrième arbitre.

Mexico v Morocco: Group C - FIFA U-20 World Cup Chile 2025

Les États-Unis et le Maroc donneront le coup d'envoi de la journée le dimanche 12 décembre à Rancagua à 17h00, heure locale. Le Péruvien Kevin Ortega sera l'arbitre central, assisté de ses compatriotes Michael Orué et Jesús Sánchez ; l'Argentin Darío Herrera sera le quatrième arbitre. Enfin, la Norvège et la France clôtureront les quarts de finale à Valparaíso à 20h00, heure locale.

Le trio principal sera originaire de Bosnie-Herzégovine : l'arbitre Irfan Peljto et les arbitres assistants Senad Ibrišimbegović et Davor Beljo ; le quatrième arbitre sera Nazmi Nasaruddin, de Malaisie.

