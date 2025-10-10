Annonce des équipes arbitrales des quarts de finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Les quarts de finale se joueront les samedi 11 et dimanche 12 octobre.

Au total, 54 officiels, arbitres et arbitres assistants, superviseront les matchs au Chili.

Le support vidéo est utilisé pendant la compétition

La FIFA a annoncé les équipes arbitrales des quarts de finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™.

Deux matchs auront lieu le samedi 11 octobre. L'Espagne affrontera la Colombie à Talca à 17h00 (heure locale). La rencontre sera arbitrée par l'Américain Joe Dickerson, assisté de son compatriote Logan Brown et du Costaricien William Chow ; le quatrième arbitre sera Keylor Herrera, également costaricien.

Plus tard, à Santiago, le Mexique se mesurera à l'Argentine à 20h00 (heure locale). L'arbitre sera le Marocain Jalal Jayed, assisté de ses compatriotes Lahsen Azgaou et Mostafa Akarkad ; le Portugais João Pinheiro sera le quatrième arbitre.

Les États-Unis et le Maroc donneront le coup d'envoi de la journée le dimanche 12 décembre à Rancagua à 17h00, heure locale. Le Péruvien Kevin Ortega sera l'arbitre central, assisté de ses compatriotes Michael Orué et Jesús Sánchez ; l'Argentin Darío Herrera sera le quatrième arbitre. Enfin, la Norvège et la France clôtureront les quarts de finale à Valparaíso à 20h00, heure locale.