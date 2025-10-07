Annonce des équipes arbitrales pour les huitièmes de finale de Chili 2025

La phase à élimination directe débutera le mardi 7 octobre à Valparaíso

Au total, 54 arbitres supervisent les matchs au Chili

Le soutien vidéo est utilisé pendant la compétition

La FIFA a annoncé les équipes arbitrales des huitièmes de finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™.

La phase à élimination directe débutera le mardi 7 octobre à Valparaíso avec une opposition entre l'Ukraine et l'Espagne encadrée par un trio marocain. Jalal Jayed sera au sifflet, assisté de Lahsen Azgaou et Mostafa Akarkad. Le Malaisien Nazmi Nasaruddin sera le quatrième arbitre.

Le match entre le Chili, pays hôte, et le Mexique sera ensuite arbitré par le Portugais João Pinheiro, assisté de ses compatriotes Bruno Jesús et Luciano Maia, et Abdulkadir Artan comme quatrième arbitre.

Quatre matchs auront lieu le mercredi 8 octobre. À Santiago du Chili, l'Argentine et le Nigeria ouvriront la journée avec trois Italiens pour diriger cette rencontre : Maurizio Mariani, assisté de Daniele Bindoni et Alberto Tegoni. Le Marocain Jalal Jayed sera le quatrième arbitre.

Plus tard, le Japon et la France s'affronteront avec une équipe arbitrale mexicaine, dirigée par Katia García, au sifflet, Sandra Ramírez et Karen Díaz Medina. Le Péruvien Kevin Ortega a été désigné quatrième arbitre pour ce match.

Le même jour, à Talca, le choc entre la Colombie et l'Afrique du Sud sera arbitré par trio saoudien : Khalid Al Turais, assisté de Mohammed Al Abakry et Abdulrahim Al Shammari. Le Bosnien Irfan Peljto a été désigné quatrième arbitre.

Le dernier match de la journée opposera le Paraguay à la Norvège. Le Costaricain Keylor Herrera dirigera la rencontre, assisté de William Chow et Víctor Ramírez, avec Joe Dickerson comme quatrième arbitre.

Les huitièmes de finale se concluront le jeudi 9 par deux matchs à Rancagua. Le premier opposera les États-Unis à l'Italie, arbitré par l'Uruguayen Gustavo Tejera, assisté de ses compatriotes Carlos Barreiro et Agustín Berisso.