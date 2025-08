Une visite au Burundi marquée par une rencontre au sommet

Le directeur du Développement du football mondial de la FIFA Arsène Wenger et Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA, étaient également du voyage, tout comme Gelson Fernandes, directeur régional de la division Associations membres pour l’Afrique, et Youri Djorkaeff, conseiller football. La délégation s’est rendue au stade Intwari de Bujumbura, qui fait actuellement l’objet d'importants travaux de rénovation afin de répondre aux normes internationales.

"Nous avons observé les travaux de construction et je peux vous dire que ce site sera l’un des joyaux du Burundi. Nous sommes ici dans un pays tourné vers l’avenir, qui investit dans la jeunesse", s’est réjoui le Président de la FIFA. "La FIFA est fière de participer à ce projet et de miser elle aussi sur les garçons et les filles et de ce magnifique pays."