Le Maroc accueillera une Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025™ « qui fera date », selon Gianni Infantino

« Cette compétition fera date dans l’histoire du football féminin puisque, pour la première fois, 24 équipes représentant les six confédérations participeront à une Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, dont les Samoa, qui disputeront au passage leur toute première compétition de la FIFA », a déclaré le Président de la FIFA dans une allocution vidéo diffusé au cours du tirage au sort. Trois autres nations feront également leurs débuts dans la compétition : la Côte d’Ivoire, les Pays-Bas et la Norvège.

« À la FIFA, nous voulons donner aux jeunes talents toujours plus de possibilités de s’affronter sur la scène internationale et de montrer ce dont elles sont capables. Et c’est exactement le but de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. »