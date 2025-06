Gianni Infantino et le Président de la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago échangent au sujet du développement du football féminin dans la république insulaire

Le Président de la FIFA et le Président de la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago (TTFA), Kieron Edwards, se sont rencontrés à Miami (États-Unis)

M. Infantino a déclaré que cette “ réunion productive ” était centrée sur le développement du football féminin au sein de ce pays caribéen

Le Programme de Développement des Talents de la FIFA et l’initiative Football For Schools de la FIFA sont considérés comme des moteurs favorisant le progrès

"La croissance et l’évolution du football féminin" étaient au centre des échanges entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago (TTFA), Kieron Edwards, au terme de la deuxième session du Sommet exécutif du football de la FIFA 2025, tenu à Miami (États-Unis).

M. Edwards, ancien Président de la Fédération de Football de l’Est de Trinité-et-Tobago et entraîneur-adjoint du club de la TT Premier Football League, La Horquetta Rangers FC, a été élu le 14 avril 2024. Celui-ci s’était déjà entretenu avec M. Infantino au cours de la dernière session du Programme exécutif de la FIFA en matière de planification et de mise en œuvre stratégiques, qui s’était lui aussi déroulé à Miami, en décembre 2024.

"J’ai eu une discussion très productive avec le Président de la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago, Kieron Edwards, ici-même à Miami", a déclaré M. Infantino. "Nous avons abordé un certain nombre de sujets, et plus particulièrement la croissance et l’évolution du football féminin. Nous avons en outre évoqué le football des jeunes et la manière dont le programme FIFA Forward peut contribuer à faire progresser notre sport à travers le pays."

"Le programme Football For Schools de la FIFA est actif à Trinité-et-Tobago depuis l’an dernier, tandis que le Programme de Développement des Talents de la FIFA contribue à identifier les meilleurs jeunes joueurs tout en leur garantissant un accompagnement adapté."

Parmi les récentes mesures du Programme de Développement des Talents (TDS) de la FIFA mises en place dans la république insulaire, on trouve une aide financière sous forme d’un salaire annuel pour chaque Coordinateur Haute Performance, ainsi que des primes pour le nouveau personnel encadrant les joueuses de moins de 13 ans. Dans le cadre du TDS, des primes ont également été allouées depuis 2024 aux entraîneurs et personnels encadrant les filles et les garçons.

Pendant ce temps, sur le terrain, le financement dédié du TDS permet aux joueurs trinidadiens amateurs de gagner en visibilité lors de matchs de haut niveau, grâce à l’organisation de compétitions locales et régionales pour les jeunes. Un exemple concret est celui du tournoi Jewels of the Caribbean Girls U15 / Boys Elite, qui servira de référence pour les équipes TDS et encouragera le développement de joueurs au sein de cette nation des Caraïbes du Sud. En outre, la nouvelle initiative High Performance Girls WoLF League offrira aux meilleures joueuses l’accès vers la ligue de football féminin de Trinité-et-Tobago (TT Women’s League Football).

M. Infantino a également adressé ses meilleurs vœux de réussite à Trinité-et-Tobago pour le troisième tour des qualifications de la CONCACAF, en vue de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026™ élargie à 48 équipes, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les Soca Warriors, qui partagent le groupe B avec les Bermudes, Curaçao et la Jamaïque, nourrissent l’espoir d’atteindre la phase finale du tournoi masculin pour la deuxième fois de leur histoire seulement, après avoir participé à la phase de groupes lors de l’édition 2006.