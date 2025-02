Le Président de la FIFA salue l’avant-gardisme du terrain lors de sa visite à Knoxville

Le Président de la FIFA, M. Infantino, a conduit une délégation de la FIFA en visite à l’Université du Tennessee (UT) à Knoxville, aux États-Unis

Les projets de R&D innovants du site visent à concevoir les terrains parfaits pour accueillir la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

M. Infantino a déclaré : « Le monde entier bénéficiera » de ces terrains modernes qui favoriseront l’intégrité physique des joueurs.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a salué le travail sans précédent effectué pour aménager les meilleurs terrains possible à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lors d’une visite des infrastructures de recherche et développement (R&D) avant-gardistes de Knoxville, dans le Tennessee. Après l’annonce des villes et des stades hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en juin 2022, l’équipe de gestion des terrains de la FIFA a entrepris un projet quinquennal de R&D visant à mettre au point des surfaces optimales en vue du tournoi et à garantir une expérience homogène aux joueurs, quels que soient le climat ou le type de stade dans lequel ils évolueront.

Le partenariat établi avec l’Université du Tennessee et l’Université de Michigan State a depuis été étendu à la plus grande Coupe du Monde des Clubs de la FIFA jamais organisée. Le Président Infantino s’est dit impressionné par l’utilisation innovante de la technologie, qui peut non seulement contribuer au bien-être des joueurs, mais aussi assurer le spectacle des 167 rencontres que proposent ces deux compétitions internationales inédites.

« La qualité des terrains de ces deux événements, qui se tiendront dans des villes aux conditions différentes, revêt une importance capitale. Certains se situeront au niveau de la mer, d’autres en altitude, ou encore seront couverts. Nous voulons nous assurer que la qualité des terrains soit la même pour toutes les équipes et tous les joueurs, quelles que soient les villes », a déclaré le Président Infantino aux médias présents. « La qualité du terrain, du gazon, a toujours été une priorité pour moi », a poursuivi le Président de la FIFA. « Notre équipe interne à la FIFA a toujours cherché à améliorer les choses, en particulier pour un tournoi d’un mois, d’un mois et demi qui se déroule dans différentes villes. Après de maintes recherches, notre équipe a déniché les meilleurs spécialistes au monde pour nous aider et, avec Alan Ferguson [responsable principal de la gestion des terrains de la FIFA], nous avons pu concrétiser notre vision et unir nos forces pour réaliser un projet axé sur la Coupe du Monde (de la FIFA) et la Coupe du Monde des Clubs (de la FIFA), mais qui bénéficiera au monde entier. »

