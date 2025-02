Le Président de la FIFA déclare lors du sommet des droits des enfants que « le football est un outil magique en faveur de l’éducation »

Au Vatican, Gianni Infantino s’adresse au sommet des dirigeants mondiaux sur les droits des enfants

Le programme Football for Schools de la FIFA est présenté comme un exemple sur la façon dont le football peut être utilisé à des fins éducatives

Selon le Président de la FIFA, le football est une école de la vie et exerce une influence positive en dehors du terrain

Au Vatican, lors de son intervention au sommet des dirigeants mondiaux sur les droits des enfants, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré que le football était « un outil magique en faveur de l’éducation ». Ce sommet a souligné l’importance de l’accès à l’éducation, la nécessité d’améliorer les taux d’alphabétisation, et le rôle que l’éducation peut jouer pour briser le cycle de la pauvreté.

Participant à la table ronde intitulée « Le droit de l’enfant à l’éducation », M. Infantino a mis en avant Football for Schools, un programme de la FIFA mis en œuvre dans 123 des 211 associations membres de la FIFA sur les six continents. Ce programme, développé en partenariat avec les autorités gouvernementales locales et l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), vise à enseigner aux enfants des compétences de vie à travers des séances ludiques de football.

Pour ce sommet, le Vatican a invité divers dirigeants mondiaux à discuter des droits des enfants à travers le thème « Aimez-les et protégez-les » Des intervenants du monde entier ont abordé des sujets tels que la protection des enfants contre la violence et l’exploitation, l’accès aux ressources, à l’éducation et à la santé, ainsi que le droit d’avoir une famille.

Parmi les orateurs figuraient la Reine Rania de Jordanie, le Vice-Premier Ministre et ministre des Affaires étrangères italien Antonio Tajani, ainsi que l’ancienne présidente de l’Indonésie, Megawati Sukarnoputri. Le sommet a été ouvert par le Pape François, qui a exhorté les dirigeants mondiaux à écouter les enfants, victimes de la guerre, de la pauvreté et de la migration.

« J’ai été honoré de prendre la parole au sommet des dirigeants mondiaux sur les droits des enfants au Vatican, en mettant en avant le pouvoir du football comme une école de la vie et un moteur de changement positif », a déclaré M. Infantino après son intervention. Le football est un outil magique, qui rassemble les populations et donne le sourire aux enfants. Il peut être mis à profit pour enseigner des leçons et des valeurs importantes.

« La FIFA prend très au sérieux sa responsabilité d’éduquer et de protéger les enfants. C’est pourquoi nous collaborons avec plusieurs agences des Nations Unies et, grâce aux initiatives héritées de tournois comme la Coupe du Monde de la FIFA, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et nos tournois mondiaux de jeunes, nous continuons d’avoir un impact positif en dehors du terrain. »

« Je remercie tous mes collègues panélistes et les dignitaires présents, y compris des représentants de toutes les religions, qui ont souligné avec force que tous les enfants sont égaux et que nous formons tous une équipe jouant pour gagner ce match de l’éducation, ensemble ! Comme l’a dit le Pape François, l’avenir de chaque enfant doit être notre priorité absolue ; nous devons les aimer et les protéger ».

M. Infantino, qui a été accueilli par le Pape François, a évoqué la joie qu’un simple ballon de football pouvait apporter. En présentant au public le ballon de match officiel de la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, il a déclaré : « Lorsque je vous ai montré ce ballon, un sourire est apparu sur vos visages. Le même sourire serait sur le visage de chaque enfant à travers le monde à qui vous donnez ce ballon. »

Le Président de la FIFA a ajouté : « Le football est aussi une école de la vie. Les enfants, lorsqu’ils jouent au football dès leur plus jeune âge, apprennent qu’ils ne peuvent pas donner un coup de pied à quelqu’un, car c’est une faute. Ils comprennent aussi qu’ils doivent jouer en équipe et que la victoire ne se fera qu’à travers le collectif. Ils apprennent également à perdre et à se relever après une défaite pour jouer le prochain match, qu’ils voudront bien sûr remporter. Ainsi, le football enseigne de nombreuses leçons de vie aux enfants.

L’un des plus grands défis de la société actuelle est de capter l’attention des enfants, et l’éducation est un levier essentiel à cet égard. Aujourd’hui, ici, la FIFA et moi-même vous proposons un outil, un outil très puissant, basé sur cet objet magique ici présent. Cet outil pour l’éducation, c’est le football. »

M. Infantino a expliqué que le programme Football for Schools utilise précisément le football comme un moyen d’attirer l’attention des enfants : « Vous entrez dans une salle de classe, vous posez un ballon sur le bureau de l’enseignant et vous dites aux enfants : 'Aujourd’hui, nous allons parler de football', et tout le monde sera attentif. Ensuite, vous pouvez parler de l’émancipation des femmes, de la discrimination, de la violence, de la nutrition ou de la santé. Vous pouvez aborder n’importe quel sujet, car tout est lié à ce qui intéresse les enfants. C’est pourquoi, avec ce ballon, cet outil magique pour l’éducation, en collaboration avec l’UNESCO et d’autres agences des Nations Unies, nous avons élaboré un programme éducatif complet destiné aux enfants âgés de 5 à 15 ans ».