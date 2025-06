Gianni Infantino et le président de la Fédération Singapourienne de football parlent de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Le président de la FIFA et le président de la Fédération Singapourienne de Football (FAS), Forrest Li, se sont rencontrés à Miami, aux États-Unis

Gianni Infantino évoque une “ discussion constructive ” autour de l’avenir du football à Singapour

Le président se félicite de la relation nouée grâce aux programmes FIFA Forward et Football for Schools

En marge du deuxième des trois Sommets exécutifs du football 2025 organisé à Miami, aux États-Unis, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé son engagement à soutenir l’organisation d’une compétition FIFA pour les jeunes à Singapour, à l'occasion d'une rencontre avec le président de la Fédération Singapourienne de Football (FAS), Forrest Li.

M. Li vient d’intégrer la FAS après avoir été élu président le 28 avril 2025. Fondateur du conglomérat technologique Sea Ltd et président du Lion City Sailors FC, club de première division de la Singapore Premier League, il s’est engagé à faire des infrastructures et de la formation des jeunes les deux principaux axes de son mandat. Cette rencontre était la première occasion pour Forrest Li de s’entretenir avec le président de la FIFA depuis son élection.

"Le président de la Fédération Singapourienne de Football, Forrest Li, et moi-même avons eu une discussion constructive à Miami. On a parlé de la manière dont on pouvait poursuivre notre collaboration au service du football de ce magnifique pays, notamment en ce qui a trait à la participation de l’équipe nationale masculine aux FIFA Series 2026 et à l’organisation éventuelle d’une compétition FIFA pour les jeunes à l’avenir", a déclaré M. Infantino à l’issue de sa rencontre avec M. Li.

"Quand j’ai visité Singapour en 2021, j’ai ressenti toute la passion que les singapouriens vouent au football, et celle-ci se reflète dans les efforts déployés au quotidien pour développer le beau jeu. La FIFA entretient une relation étroite et fructueuse avec la FAS à travers les programmes FIFA Forward et FIFA Football for Schools. J’ai assuré au président Li et à son équipe le soutien total de la FIFA, tout en le félicitant pour sa récente élection."

Grâce à un financement de 2 millions USD provenant du programme Forward de la FIFA, la rénovation du siège de la Fédération Singapourienne de Football (FAS) et l'amélioration de la pelouse du stade Jalan Besar ont été menées à bien ces dernières années. Ce projet a permis d’améliorer de manière significative les infrastructures de la FAS tout en modernisant la pelouse du stade afin de mieux soutenir les compétitions nationales et les entraînements de l'équipe nationale. En reconnaissance de ces avancées majeures, la FAS a été l’une des premières fédérations asiatiques à avoir été distinguée à l'occasion des FIFA Forward Awards.

L’aide apportée au football singapourien chez les jeunes et au niveau amateur constitue un volet important de la collaboration entre la FIFA et la FAS. L’équipe nationale des U-22 bénéficie également d’une aide en vue des Jeux d’Asie du Sud-Est de 2029, dont la cité-État sera l’hôte.

En outre, par le biais du programme mentionné, la FIFA collabore avec la Fédération Singapourienne de Football dans le cadre du Programme de subventions de la FAS. Cette initiative est conçue pour renforcer le développement du football en apportant un soutien ciblé aux clubs qui prennent part à la Singapore Football League (SFL). Le programme met particulièrement l'accent sur l'amélioration de la gouvernance des clubs et leur durabilité à long terme, les financements étant principalement destinés à couvrir les dépenses administratives et opérationnelles.

Le Programme de développement des talents de la FIFA a également apporté son soutien à la nomination d’un responsable de la détection des talents au sein de la FAS et d’un entraîneur de l’équipe nationale U-19 féminine, afin de pallier le manque d’encadrement actuel et favoriser le développement.

Au sortir de sa rencontre avec le Président Infantino, M. Li s’est dit très enthousiaste à l’idée d’assister à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ aux États-Unis et au sujet des initiatives futures de la FIFA en faveur des jeunes.

"On a discuté de l’été à venir, en particulier des initiatives de la FIFA concernant les FIFA Series et l’idée d’un festival FIFA pour les U-15", a déclaré M. Li.

"Je trouve ça super que la FIFA ait pris l’initiative d’impliquer davantage d’associations membres afin que les joueurs se sentent inclus et aient l’occasion de vivre une expérience inoubliable."