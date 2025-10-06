Le Président de la FIFA rencontre son homologue de la Fédération Sierra-Léonaise de Football

Récemment élu à la tête de la Fédération Sierra-Léonaise de Football (SLFA), Babadi Kamara a remercié la FIFA pour son soutien et a souligné l’importance des infrastructures

Le pays dispute actuellement sa meilleure campagne de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™

Gianni Infantino avait également rencontré le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, il y a quelques semaines à New York

Le président de la Fédération Sierra-Léonaise de Football (SLFA), Babadi Kamara, a rencontré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, afin d’échanger autour des infrastructures et des investissements dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Les deux dirigeants se sont entretenus à Kinshasa (RD Congo) à la veille de la 47e assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) et à trois jours d’un match clé pour la Sierra Leone dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA™. L’équipe nationale s’apprête en effet à conclure la campagne de qualification la plus encourageante de son histoire, puisqu’elle est toujours en lice pour une première participation à la compétition phare du football mondial.

« La Sierra Leone est un pays de football. Dans cette région, peu suivent le football autant que nous », a affirmé l’ancien président des Bo Rangers, élu à la tête de la SLFA en août 2025 après avoir réussi à faire de son club une référence au niveau national.

La FIFA souhaite aider la Sierra Leone à transformer sa passion pour le football en opportunités et en résultats sur le terrain. Le programme de développement Forward de la FIFA a ainsi notamment permis l’installation d’un terrain en gazon artificiel à Kenema (la deuxième ville du pays), la modernisation d’un centre technique ou encore l’optimisation de l’équipement de transport. La Premier League féminine de Sierra Leone a quant à elle démarré le 12 octobre, là encore grâce au programme Forward.

Par ailleurs, Gianni Infantino s’était entretenu le mois dernier avec le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio,en marge de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies organisée à New York (États-Unis). Il avait alors réaffirmé son engagement à soutenir le développement du football dans le pays.

« J’ai été ravi d’échanger avec le président de la Fédération Sierra-Léonaise de Football, Monsieur Babadi Kamara, en particulier autour de l’aide fournie par le biais du programme Forward de la FIFA », s’est réjoui Gianni Infantino. « Nous avons pu poursuivre les discussions autour du développement des infrastructures et du football féminin entamées le mois dernier, lors de ma rencontre à New York avec le président de la Sierra Leone, Monsieur Julius Maada Bio. Nous avons également parlé du rôle essentiel de la bonne gouvernance, de la nécessité de proposer davantage d’opportunités aux jeunes et de la capacité de notre sport à changer la donne dans la société. »

Babadi Kamara a précisé que les terrains étaient la clé pour étendre ces opportunités de jouer, soulignant que seuls cinq des 16 districts du pays comptaient actuellement des sites permettant de pratiquer le football dans de bonnes conditions.

« J’ai indiqué tout cela au Président Infantino afin qu’il sache qu’il est capital pour nous d’avoir des infrastructures footballistiques dans les 16 districts sierra-léonais. En effet, si les écoliers et les écolières bénéficient de ces infrastructures sur place, ils n’auront pas à faire de longs déplacements pour aller jouer dans un autre district, avec tous les risques que cela comporte », a déclaré Babadi Kamara.

« La bonne gouvernance et les infrastructures sont donc mes deux priorités, et nous avons déjà commencé à travailler en ce sens », a-t-il ajouté. « Nous voulons donner un nouveau visage au football sierra-léonais et le rendre plus attractif afin d’augmenter le nombre de pratiquants et pratiquantes. » Le 8 octobre, la Sierra Leone accueillera le Burkina Faso à Paynesville (Liberia) dans le cadre d’un match qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. En cas de victoire, les Leone Stars resteront en course pour une place dans le Tournoi de barrage de la FIFA et conserveront ainsi leurs chances d’obtenir un ticket pour la compétition.

Actuellement troisièmes du groupe A des éliminatoires de la zone Afrique, à trois points du deuxième, le Burkina Faso, les Sierra-Léonais peuvent encore espérer terminer dauphins de leur groupe. Pour cela, il leur faudra battre les Burkinabés puis obtenir un meilleur résultat contre Djibouti le 12 octobre à Casablanca (Maroc) que leurs rivaux, qui recevront l’Éthiopie ce même jour. Une place parmi les quatre meilleurs deuxièmes serait en effet synonyme de participation aux barrages de la zone Afrique, qualificatifs pour le Tournoi de barrage de la FIFA, en mars 2026. Le parcours de la Sierra Leone prouve que tout pays a le potentiel de progresser dès lors que la pratique du football est encouragée dès le plus jeune âge. « Les stades sont toujours pleins car nous sommes un pays de football. Si la FIFA soutient le développement de nos infrastructures et nous apporte les fonds nécessaires, nous lui en seront éternellement reconnaissants », a affirmé le président de la SLFA. « Je tiens à remercier Monsieur Infantino de montrer la voie. Je suis convaincu que ces échanges s’avéreront extrêmement fructueux. Cette rencontre a également été riche en enseignements sur un plan personnel. »