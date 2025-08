Réunion entre le Président de la FIFA et son homologue de la république d’Ouzbékistan concernant les préparatifs de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™

Ces résultats sont le fruit d’un plan de développement ambitieux, qui inclut également la mise en œuvre du programme Football for Schools de la FIFA dans le pays – première nation d’Asie centrale à le faire – et la réalisation de plusieurs projets Forward de la FIFA .

Le centre d’entraînement de l’équipe nationale à Dustlik a pu être construit grâce à la fructueuse collaboration entre les autorités du football ouzbek et la FIFA, notamment via le programme Forward .

"J’ai dit au Président Mirziyoyev combien j’étais impatient de me rendre dans son pays l’année prochaine pour assister à la Coupe du Monde de Futsal, qui, j’en suis certain, sera un immense succès. C’est l’occasion, une fois de plus, de rassembler les peuples de la région et de faire de l’Ouzbékistan un pôle du football", a indiqué le Président de la FIFA.