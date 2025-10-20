Gianni Infantino était présent à Santiago pour assister à la victoire du Maroc sur l’Argentine

Il a rendu hommage au Chili, pays hôte d’une compétition « absolument exceptionnelle »

Il a également félicité le Maroc pour son premier sacre en Coupe du Monde U-20 de la FIFA™

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, avait fait le déplacement à l’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago pour assister à la victoire du Maroc sur l’Argentine en finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025™. Il en a profité pour féliciter le pays hôte.

Devant 43 253 spectateurs, les Marocains ont décroché leur premier titre dans cette compétition, offrant au passage au continent africain son second sacre. Le Président Infantino a ensuite lui-même remis le trophée à Houssam Essadak, le capitaine marocain.

De son côté, le Chili s’est chargé de l’organisation de l’épreuve pour la seconde fois de son histoire, après l’avoir déjà accueillie en 1987. Plus généralement, cinq éditions de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ ont désormais eu lieu en Amérique du Sud.

Au total, plus de 585 000 spectateurs se sont rendus dans les stades pour suivre une compétition retransmise dans plus de 218 territoires. Issues des six confédérations, les 24 équipes participantes comptaient dans leurs rangs un débutant et cinq anciens lauréats. Elles se sont affrontées au fil de 52 matches disputés sur 23 jours.

« Merci beaucoup au Chili de nous avoir offert cette Coupe du Monde U-20 absolument exceptionnelle », s’est réjoui le Président de la FIFA. « Près de 600 000 personnes ont assisté aux matches. Aujourd'hui encore, le stade était plein pour la finale. Quel enthousiasme, quels supporters et quelle passion !

« Je tiens en outre à remercier mon ami Pablo [Milad], le président de la Fédération Chilienne de Football, ainsi que tous les habitants et les supporters qui nous ont prouvé tout au long de la compétition que le Chili est un grand pays de football. »

La victoire du Maroc est d’autant plus remarquable que le pays n’avait plus pris part à la phase finale depuis 20 ans. Lors de sa dernière apparition, en 2005, il s’était classé quatrième. Seize ans après le triomphe du Ghana, le Maroc devient donc le second représentant de la CAF à soulever le trophée.

« Dima Maghreb ! Félicitations à nos nouveaux champions du monde marocains », a poursuivi Gianni Infantino. « Cette finale était trépidante. Le Maroc s’est imposé 2-0 devant l’Argentine et a remporté cette magnifique Coupe du Monde U-20 au Chili de fort belle manière. Bien joué ! Félicitations ! »

Gianni Infantino a également voulu souligner la mondialisation d’un football toujours plus compétitif ; en effet, trois confédérations étaient représentées en demi-finales. En outre, cinq confédérations sur six comptaient plus d’une équipe au lancement de la phase à élimination directe.

« Le football se mondialise. Maroc – Argentine en finale... c’est ça, le football ! Bravo aussi à la Colombie [qui termine à la troisième place] ! Et félicitations enfin à la France, quatrième de cette édition inoubliable. »

La compétition a également été marquée par le recours au soutien vidéo, qui a permis à la FIFA d’acquérir de l'expérience en la matière et de tirer des enseignements précieux sur la façon dont la technologie peut aider les arbitres dans les compétitions internationales de jeunes.