Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré le ministre brésilien des Sports à l’aube d’une période historique

Le ministre brésilien des Sports, Paulo Henrique Cordeiro, était à Miami (États-Unis) pour discuter de l’imminente Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ainsi que de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, qui se déroulera l’an prochain au Brésil

Les préparatifs du Brésil pour accueillir la 10e Coupe du Monde Féminine de la FIFA, première du nom organisée en Amérique du Sud, ont progressé cette semaine avec l’adoption d’une législation fédérale

Les Brésiliens tenteront de remporter une sixième Coupe du Monde de la FIFA™. Ils disputeront leur premier match dans la compétition le 13 juin contre le Maroc, à New York New Jersey

Alors que le Brésil se prépare avec impatience à négocier deux tournants historiques sous les yeux du monde entier, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré à Miami (États-Unis) le ministre brésilien des Sports, Paulo Henrique Cordeiro. La réunion a porté sur la quête d’une sixième étoile par la Seleção à l’occasion de l’imminente Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ainsi que sur les progrès significatifs réalisés récemment en vue d’accueillir la très attendue Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.

Le football imprègne la culture brésilienne. Dès qu’il est question de ballon rond, peu de pays rivalisent avec la nation d’Amérique du Sud en termes d’engagement, de ferveur et d’influence. Les 13 mois à venir vont ajouter un nouveau chapitre marquant dans la grande histoire du football brésilien.

« J’ai été enchanté de rencontrer le ministre brésilien des Sports, Paulo Henrique Cordeiro, pour discuter du rôle du sport dans la société, de la participation de son pays à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et de l’accueil que le Brésil réservera à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 », a dit Gianni Infantino. « Le Brésil est la seule équipe à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde de la FIFA et va une nouvelle fois apporter de la joie, de la passion, de l’émotion et de la couleur en Amérique du Nord. Ensuite l’an prochain, le pays va pouvoir faire profiter au monde entier de son incroyable culture du football en accueillant la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA de l’histoire de l’Amérique du Sud. »

En marge de la rencontre entre le Président de la FIFA et le ministre, la Seleção poursuivait sa préparation en amont de son premier match dans cette Coupe du Monde de la FIFA 2026, un choc qui s’annonce passionnant face au Maroc, le 13 juin à New York New Jersey. Au Brésil, des millions de personnes gardent de magnifiques souvenirs de la dernière Coupe du Monde de la FIFA™ accueillie par l’Amérique du Nord. En 1994, l’insaisissable paire offensive formée par Romário et Bebeto – appuyée par une défense intraitable – avait offert au Brésil sa quatrième couronne mondiale. Cette année, avec à la baguette l’un des plus grands chefs d’orchestre de l’histoire en la personne de Carlo Ancelotti, la sélection brésilienne nourrit de grands espoirs de revenir au sommet du football planétaire.

La passion invétérée du Brésil pour le beau jeu, génératrice de tellement de joueurs et joueuses légendaires, offrira un décor haut en couleur pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 qui promet de ne ressembler à aucune autre. L’Amérique latine et l’Amérique du Sud fourniront le cadre d’un élargissement prometteur pour un football féminin dont la popularité explose. Et tandis que le Brésil – qui a atteint la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2007 et remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques il y a deux ans – a montré le chemin à suivre, la compétition de l’an prochain sera sans aucun doute une force de propulsion incomparable pour le football féminin à l’échelle nationale et continentale.

« Le ministre (Cordeiro) a fait part de développements encourageants concernant les préparatifs, en collaboration avec le gouvernement et (la Fédération Brésilienne de Football), pour offrir au football féminin une scène sur laquelle briller, tout en aidant la FIFA à continuer de favoriser le développement à long terme de la discipline dans le pays et dans le monde », a ajouté le Président de la FIFA. « Merci, Monsieur le ministre, pour votre temps, votre esprit de collaboration et tout ce que vous apportez à l’approche de ce qui sera un jalon important pour le football dans les Amériques. »

Une étape décisive dans ces préparatifs a été franchie le 2 juin avec la ratification par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva de la loi-cadre relative à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, un texte législatif national qui définit et codifie les mécanismes nécessaires à l’organisation de la compétition. Il s’agit notamment de mesures relatives à l’organisation opérationnelle, à la protection des marques, à l’accueil des délégations, aux accréditations et à d’autres protocoles nécessaires. De manière touchante, la loi prévoit également la reconnaissance et l’indemnisation des pionnières qui ont représenté le Brésil lors de la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 1991 et du Tournoi International de Football Féminin, une compétition test et sur invitation organisée par la RP Chine en 1988.

« Au nom du gouvernement brésilien et du peuple brésilien, je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de m’entretenir avec la FIFA et le Président (Gianni) Infantino au sujet de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 au Brésil, qui sera la plus grande et la meilleure Coupe du Monde Féminine (de la FIFA) de l’histoire », a déclaré Cordeiro.

« Nous avons parlé des règlements, c’est-à-dire des règles qui s’appliqueront lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Elles consistent en plusieurs lois et réglementations qui vont de la gestion du personnel impliqué dans les événements à l’occupation des sites désignés pour la Coupe du Monde (Féminine de la FIFA) en passant par les questions fiscales, entre autres exigences réglementaires spéciales », a poursuivi le ministre. « Nous sommes réunis ici précisément pour aborder ces questions et transmettre le message du président Lula, du gouvernement brésilien, du peuple brésilien et du ministère des Sports, à savoir que le Brésil, aux côtés de la FIFA, s’engage à organiser avec succès cet événement que tout le monde attend avec tellement d’impatience. »