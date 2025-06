Le Président de la FIFA souhaite la bienvenue aux arbitres présents aux États-Unis

Au total, 117 officiels de match ont été mobilisés dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Le Président de la FIFA leur a rendu visite au camp d’entraînement des arbitres, situé à Miami

Selon Gianni Infantino, ils sont un modèle à suivre pour tout un chacun

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à rendre visite aux 117 arbitres, arbitres assistants et arbitres vidéo qui officieront lors de la toute première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes. Il a profité de l’occasion pour leur rappeler qu’eux aussi entreront dans l’histoire du football en tant que membres de la « Team One ».

« Je suis très heureux de me tenir ici, au siège de la "Team One" », a affirmé Gianni Infantino lors de sa visite au camp d’entraînement des arbitres, situé à Miami. « La Team One est une équipe unique en son genre. C’est la plus importante de toutes, la première à entrer sur le terrain à chaque rencontre. »

« Pour chacun d’entre nous à la FIFA et pour vous tous, membres de la Team One, il s’agit d’un événement à part. D’un moment historique. Nous sommes en train d’écrire l’histoire, vous et nous, ensemble. Aujourd’hui, je vois 117 arbitres issus de 41 pays différents prêts à officier lors de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. »

Le coup d’envoi de la compétition sera donné le samedi 14 juin à l’occasion du match opposant l’Inter Miami CF à l’Al Ahly FC au Hard Rock Stadium de Miami. La dernière des 63 rencontres au programme se disputera le dimanche 13 juillet au stade de New York – New Jersey.

Les arbitres ont été nommés par la Commission des Arbitres de la FIFA au terme d’une préparation minutieuse qui comprenait notamment des séminaires réunissant des officiels des six confédérations.

« Vous êtes un exemple pour tant de gens, tant d’enfants, de jeunes filles et de jeunes garçons à travers le monde qui vous regardent et sont impressionnés, comme je le suis moi-même, par ce que vous faites », a déclaré le président de la FIFA. Ce dernier avait été accueilli par le président de la Commission des Arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, et le directeur de la sous-division de l’Arbitrage, Massimo Busacca.

« Profitez de cette occasion. Donnez le meilleur de vous-même, soyez concentrés, mais gardez toujours à l’esprit que vous avez la chance d’officier lors de matches de football. Le football n’est pas seulement le plus beau sport du monde, c’est aussi ce qu’il y a de mieux au monde.