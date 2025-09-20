Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, participe à un atelier destiné aux formatrices d’entraîneures au Maroc

Rabat a accueilli l’atelier sur le parcours de développement des formatrices d’entraîneures de la FIFA

Ce nouveau programme vise à accroître le nombre et la qualité des entraîneures à l’échelle mondiale

Le Président de la FIFA affirme que la magie du football peut transformer des vies

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé à un programme majeur visant à libérer le potentiel du football féminin en aidant les associations membres de la FIFA à accroître le nombre d’entraîneures de football.

Il a pris la parole à l’atelier sur le parcours de développement des formatrices d’entraîneures de la FIFA qui s’est tenu au Complexe Mohammed VI de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à Rabat, au Maroc.

« Le football féminin demeure une priorité absolue pour la FIFA et j’ai été ravi de m’entretenir avec les participantes à l’atelier sur le parcours de développement des formatrices d’entraîneures, ici à Rabat. Elles sont des pionnières qui permettront à leurs pays respectifs de franchir un cap, ainsi qu’à toute l’Afrique, un continent passionné de football », a déclaré M. Infantino dans son discours adressé aux participantes.

« Vous donnerez de l’espoir, participerez à réaliser des rêves et, espérons-le, formerez les championnes du monde de demain. Mais surtout, vous apporterez de la joie à des millions de jeunes filles et aiderez la FIFA à utiliser la magie du football pour transformer des vies. J’ai une grande admiration pour vous toutes qui représentez la grande diversité de ce magnifique continent et qui prouvez une fois de plus que le football unit véritablement le monde. »

Les participantes à l’atelier de Rabat ont été sélectionnées pour leur grande expérience dans le domaine du football féminin et de la formation des entraîneures. Axé sur le principe de « former les formatrices », le programme comprenait une grande variété d’activités théoriques et pratiques, toutes conçues pour leur fournir les outils essentiels au développement futur des formatrices d’entraîneures.