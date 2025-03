Gianni Infantino rencontre le nouveau président de la Fédération Tchadienne de Football

Le Président de la FIFA a rencontré le nouveau président de la Fédération Tchadienne de Football, Tahir Hassan Oloy

La vision du président Oloy pour le football était au cœur des discussions en amont de la 14e assemblée générale extraordinaire de la CAF, tenue au Caire (Égypte)

Pour le Président de la FIFA, le football tchadien va croître au cours des prochaines années sous la nouvelle direction de la fédération

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a rencontré Tahir Hassan Oloy, le nouveau président de la Fédération Tchadienne de Football, et s’est dit optimiste quant à l’avenir du football dans le pays d’Afrique centrale. En effet, celui-ci va entrer dans une nouvelle ère après l’élection, le 1er mars dernier, de M. Oloy, qui va s’appuyer sur onze points stratégiques pour réformer la gouvernance des compétitions, développer le football féminin, former les entraîneur(e)s et arbitres, réformer les championnats régionaux et renforcer les équipes nationales.

« Je suis ravi d’avoir pu échanger avec Tahir Hassan Oloy, le nouveau président de la Fédération Tchadienne de Football, en amont de la 14e assemblée générale extraordinaire de la CAF organisée au Caire, en Égypte », a déclaré le Président de la FIFA, qui a assisté à l’assemblée générale en compagnie de Kevin Lamour, directeur général des opérations de la FIFA, et de Gelson Fernandes, directeur régional de la FIFA pour l’Afrique et directeur adjoint de la division Associations membres de la FIFA. « Le Tchad regorge de talents et nourrit une véritable passion pour le football. Sous l’impulsion de son nouveau président, la Fédération Tchadienne de Football, va tirer profit de ces éléments pour faire briller le football tchadien, notamment sur la scène internationale. Le président Oloy et la fédération pourront compter sur le soutien de la FIFA à cet égard. »

En vue de développer le football partout dans le monde, la FIFA déploie une stratégie axée autour de plusieurs piliers, dont le programme Football for Schools. Au Tchad, ce programme a été lancé en mai 2023 et compte aujourd’hui 59 écoles participantes. Il a en outre permis de distribuer 17 000 mini ballons aux filles et garçons du pays.

Grâce à l’achèvement dans un avenir proche du stade multisport Mandjafa situé à N’Djamena, la capitale, les meilleures équipes du pays vont pouvoir bénéficier d’une infrastructure dernier-cri où faire briller leurs talents devant pas moins de 33 000 personnes.

Lors de la rencontre avec le Président de la FIFA, Tahir Hassan Oloy l’a invité à assister à l’inauguration du stade, prévue à la fin du mois de mai, et a évoqué sa vision pour le football au Tchad.

« Nous avons discuté des mesures à prendre pour développer le football local, lesquelles ont malheureusement été trop peu nombreuses au cours des dernières années. M. Infantino a réaffirmé son soutien, ainsi que celui de la FIFA, en faveur du football tchadien », a indiqué le président Oloy.