Le Président de la FIFA félicite l’Indonésie pour son organisation de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023™️

Le Président de la FIFA était à Surakarta pour assister au sacre de l’Allemagne, qui s’est imposée aux tirs au but contre la France en finale

Il a salué l’Indonésie pour la qualité de son organisation et de son accueil

Il a également félicité les Allemands pour leur tout premier titre dans la compétition

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a salué l’Indonésie pour la qualité de son organisation de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA ™️, compétition qui a vu l’Allemagne l’emporter en finale sur la France au Stadion Manahan de Surakarta. L’Allemagne a ainsi décroché son premier titre mondial en U-17 devant 13 037 spectateurs, dont M. Infantino lui-même, présent pour remettre le trophée au capitaine victorieux, Noah Darvich.

"L’Indonésie a été un pays organisateur de grande classe, qui a fait preuve d’un sens de l’accueil et de l’hospitalité hors du commun," a déclaré le Président de la FIFA après la cérémonie de remise du trophée. "Il y avait plus de 1 000 bénévoles et les chiffres d’affluence sont excellents : près d’un demi-million de spectateurs a assisté aux matches." "Nous avons tous été marqués par la qualité de l’accueil dans ce pays magnifique, qui a offert l’hospitalité au monde entier. Merci infiniment à l’Indonésie. Terima kasih."

Après l’Euro U-17 de l’UEFA en juin dernier, l’Allemagne réitère la performance et s’impose de nouveau aux tirs au but en finale face à la France. “Cette compétition a été marquée par un excellent niveau de jeu. Il s’agit également du premier sacre de l’Allemagne en Coupe du Monde U-17, un titre acquis au terme d’une finale d’anthologie face aux Français," a déclaré M. Infantino. "La finale de l’édition indonésienne opposait l’Allemagne à la France, tandis que le match pour la troisième place mettait aux prises le Mali et l’Argentine, ce qui reflète parfaitement le caractère mondial de notre sport." "Félicitations à l’Allemagne, vous pouvez être fiers de votre performance et l’avenir s’annonce radieux pour votre sélection."

Cinquante jeunes filles et garçons de Rumah Cemara étaient également présents à la finale. L’ONG est soutenue par le Programme Community de la Fondation FIFA, une initiative mondiale visant accompagner des acteurs locaux dans des projets sociaux centrés sur le football. "La FIFA compte 211 associations membres et a pour mission d’inclure toute personne souhaitant faire partie du monde du football, que ce soit en identifiant et en développant les talents ou en donnant à chaque jeune fille et garçon une chance," a-t-il ajouté. "Nous poursuivrons notre mission pour la croissance du football dans les pays du Sud et veillerons à ce que, dans le monde entier, chaque talent ait une chance de briller – car le football unit le monde."

Finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023™ | Les meilleurs moments en vidéo 02:00