Le président de la Fédération portugaise de football déclare à Gianni Infantino : “Vous pouvez compter sur nous pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030”

Pedro Proença, nouveau président de la Fédération portugaise de football (FPF), a assuré au président de la FIFA, Gianni Infantino, que la Fédération portugaise serait pleinement engagée dans l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ , aux côtés du Maroc et de l’Espagne. Ancien arbitre de la FIFA à la carrière prestigieuse, Pedro Proença a été élu en mai 2025 et a tenu sa première réunion avec le président de la FIFA en marge du Sommet exécutif du football de la FIFA à Miami, aux États-Unis. La Coupe du Monde de la FIFA 2030™ sera coorganisée par le Portugal, le Maroc et l’Espagne. Trois matchs du centenaire se tiendront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, à la suite de leur désignation par acclamation lors du Congrès extraordinaire de la FIFA du 11 décembre 2024.

“Nous travaillons actuellement sur un sujet des plus importants : la Coupe du Monde de la FIFA 2030”, a déclaré Pedro Proença. “Il s’agissait de ma première entrevue avec le Président, au cours de laquelle j’ai exprimé la pleine disponibilité de la Fédération portugaise de football pour tous les projets portés par la FIFA. J’ai également affirmé que la FIFA pouvait compter sur cette nouvelle génération à la tête de la Fédération, pleinement alignée avec ses objectifs.” Pedro Proença a officié pendant 15 saisons dans la Primeira Liga portugaise et a arbitré lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™, ainsi que l’UEFA EURO 2012, où il a géré la finale entre l’Espagne et l’Italie. La même année, il a également arbitré la finale de l’UEFA Champions League entre Chelsea FC et le FC Bayern Munich. Après avoir mis fin à sa carrière d’arbitre en 2015, il est devenu dirigeant dans le monde du football et a occupé le poste de président de la Ligue professionnelle de football du Portugal jusqu'en 2023. Le football portugais connaît actuellement une période faste : l’équipe nationale masculine a remporté l’UEFA EURO 2016, puis la Ligue des Nations en 2019 et 2025. De son côté, l’équipe féminine a fait ses débuts à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 2023. Plus tôt cette année, Mattias Gräfstrom, secrétaire général de la FIFA, a participé au 110e anniversaire de la FPF et a salué son rôle majeur dans l’évolution du football à l’échelle internationale.