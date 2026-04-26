Le Président Infantino prononce un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes au Miami Dade College

Le Président de la FIFA a félicité les nouveaux diplômés du Miami Dade College

Il a encouragé les récipiendaires à travailler dur, faire preuve de résilience et rester positif

« Vous incarnez le monde dont nous avons besoin : un monde uni, en paix et qui se rassemble dans la joie et la passion », a déclaré Gianni Infantino

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a eu l’honneur de prononcer le discours d’ouverture de la cérémonie de remise de diplômes du Miami Dade College (MDC), un établissement qui entretient un lien étroit avec l’instance dirigeante du football mondial. Le MDC est l’un des établissements d’enseignement supérieur les plus diversifiés des États-Unis : les diplômés de cette année sont originaires de 116 pays et ont 23 langues maternelles distinctes. Gianni Infantino a souligné les similitudes entre la structure mondiale de son organisation et le caractère multinational de l’institution floridienne.

« La FIFA compte plus de membres que les Nations Unies : 211 pays en font partie. En me retrouvant ici avec vous au Miami Dade College, je ressens la même unité. Nous créons tous un monde plus uni – la FIFA, le Miami Dade College, le football », a-t-il déclaré. « Vous incarnez le monde dont nous avons besoin : un monde uni, en paix et qui se rassemble dans la joie et la passion. » Le Président de la FIFA a suivi les traces d’autres illustres orateurs ayant pris la parole lors de cérémonies de remise des diplômes du MDC, parmi lesquels les anciens présidents américains Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush.

Au cours de cet événement, qui s’est déroulé au LoanDepot Park – le stade de la franchise des Marlins de Miami (Major League Baseball) – Gianni Infantino a encouragé les diplômés de la promotion 2026, qui font partie d’un groupe plus large de 15 342 personnes ayant obtenu leur diplôme cette année, à poursuivre leurs rêves. « Je souhaite adresser à toutes et tous ce message : ‘Travaillez toujours dur. Soyez toujours résilient. Restez toujours positif. Soyez honnête. Soyez serviable. Soyez heureux’. Il faut être heureux, car l’équipe qui soulève la Coupe du Monde ne la remporte qu’une fois tous les quatre ans. Aujourd’hui, c’est vous qui gagnez, et vous pouvez dorénavant gagner tous les jours grâce à vos actions et vos activités, et grâce au sourire que vous pouvez offrir à chaque jeune fille, chaque jeune garçon, chaque homme et chaque femme. » « Vous avez votre fan-club, vos supporters. Ils croient en vous. Ils sont fiers de vous. Ils vous aiment. »

Le MDC est réputé pour offrir de nombreuses possibilités d’éducation et d’emploi aux familles immigrées. Gianni Infantino, lui-même fils de parents italiens installés en Suisse, a notamment parlé de sa détermination à surmonter tous les obstacles. Le Président de la FIFA a expliqué aux étudiants qu’au début de sa carrière, il avait postulé à des postes tant à l’UEFA qu’à la FIFA, et essuyé des refus, avant de finir par atteindre les plus hautes fonctions au sein de ces deux organisations. « Mes parents, qui étaient ouvriers, m’ont toujours dit de travailler dur, de ne jamais baisser les bras et de rester positif. Si vous faites tout ça, vous pourrez accomplir tout ce que vous voulez dans la vie », a-t-il déclaré. « Absolument tout. Rien ne vous sera jamais acquis, mais vous pourrez tout accomplir. Vous pourrez y parvenir en poursuivant vos rêves et, bien sûr, je le répète, en travaillant dur, en faisant preuve de résilience et en restant toujours, toujours positif. »