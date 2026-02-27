La FIFA et le Miami Dade College célèbrent un partenariat historique

Un programme de stages dédié aux étudiants faisant office de passerelle professionnelle

L’exposition du Musée de la FIFA, organisée au sein de la Freedom Tower, retrace l’histoire du football

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, se chargera du discours d’ouverture lors de la journée de remise des diplômes du Miami Dade College

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Madeline Pumariega, présidente du Miami Dade College (MDC), ont officiellement célébré un partenariat historique réunissant le football mondial et l’enseignement supérieur au cœur de l’une des Villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Lors de cet évènement organisé au sein de la Freedom Tower de Miami, les deux dirigeants ont souligné l’apport sans précédent de cette collaboration en termes d’opportunités professionnelles pour de nombreux étudiants, tout en confortant le statut de la ville en tant que pôle majeur du football mondial.

À travers un programme de stage structuré, ce partenariat met l’accent sur le développement académique et professionnel dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. 31 étudiants du MDC ont déjà rejoint l’équipe de la FIFA à Miami en qualité de stagiaires, et parmi eux, 10 ont eu le privilège d’intégrer l’organisation à temps plein.

« La FIFA peut compter sur la présence de 211 pays dans ses rangs, bien plus que les membres des Nations unies,» a déclaré M. Infantino. « Le Miami Dade College regroupe 167 nationalités, ici à Miami. C’est donc ce qui se rapproche le plus de la FIFA, et c’est pour cette raison qu’il était parfaitement clair, pour moi comme pour mon équipe, qu’une collaboration avec le Miami Dade College devait voir le jour. Ce partenariat s’est finalement concrétisé et ne cesse de grandir depuis.

Cette relation est parfaitement illustrée par l’exposition du Musée de la FIFA, organisée au sein de l’emblématique Freedom Tower et intitulée « Unidad – The World’s Game ». S’étendant sur plus de 700 mètres carrés, cette exposition met en scène le « Rainbow of Shirts », réunissant les maillots de chacune des 211 Associations membres de la FIFA (AM), et constitue la toute première démonstration du Musée de la FIFA sur le sol nord-américain.

La Freedom Tower abrite aussi une exposition permanente intitulée « Libertad », qui retrace le parcours de celles et ceux, notamment au sein de la communauté cubano-américaine, qui ont trouvé refuge et aspiré à une vie meilleure dans cette ville du sud de la Floride.

« Quelle chance pour Miami de pouvoir réunir Libertad et Unidad, ici-même à la Freedom Tower, » a déclaré la présidente Pumariega, rappelant la relation privilégiée entre l’université et la FIFA.

« Les partenariats trouvent leur point de départ au sommet, lorsque les valeurs s’harmonisent, notamment en favorisant les opportunités, le partenariat, et la création de passerelles vers l’avenir. C’est exactement ce que Gianni a réussi à faire, avec le soutien de toute une équipe, » a-t-elle ajouté.

« Nos étudiants sont au cœur de ce projet. Lorsque j’entends des étudiants me dire, « J’ai décroché un stage à la FIFA et je n’aurais jamais proposé ma candidature si cette invitation ne venait pas du Miami Dade College, » je comprends l’importance de cette confiance, l’importance de créer ce genre d’opportunités. »

En plus des stages, ce partenariat a également donné lieu à une série de conférences au cours desquelles plusieurs employés de la FIFA ont pu partager leur expertise du marché avec les étudiants. Par ailleurs, les locaux du MDC avaient été utilisés pour la préparation et la formation des arbitres avant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, et le seront encore pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026.

« Le Miami Dade College représente 2,5 millions d’anciens étudiants au sein de cette communauté. Difficile de trouver un foyer à Miami qui n’ait pas bénéficié de l’impact positif de l’université, qu’on soit étudiant, ancien élève, employé de l’établissement ou partenaire de ce dernier. Et grâce au fait que la FIFA rejoigne cette famille de Miami comme elle l’a fait, pas de manière protocolaire mais à travers un partenariat véritablement constructif, je pense que les retombées seront extrêmement positives dans l’ensemble de notre communauté, » a ajouté la présidente du MDC.

Autre signe de cette relation forte entre la FIFA et l’université, la présidente Pumariega a annoncé que M. Infantino se chargera du discours d’ouverture lors de la cérémonie annuelle de remise des diplômes. Parmi les orateurs choisis pour les éditions précédentes, nous pouvons citer plusieurs anciens présidents des États-Unis, dont Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden et George W. Bush.

La FIFA a également créé un bureau principal à Coral Gables, au sein du Comté de Miami-Dade, transférant sa Division Juridique et Conformité depuis Zurich (Suisse). Ce bureau centralisera en outre les opérations à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA™.

« J’ai l’intime sentiment que la FIFA fait partie intégrante de Miami aujourd’hui, et que Miami fait partie de la FIFA, » a déclaré M. Infantino.

« Lorsque nous sommes arrivés ici, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre, mais nous avons tout de suite eu cette sensation unique, cette émotion incomparable, ce lien particulier. Lorsqu’on s’engage avec quelqu’un, lorsque je m’engage personnellement avec quelqu’un en tant que Président de la FIFA, nous allons au bout des choses ou nous ne le faisons pas. Il n’y a pas de place pour la demi-mesure. Et c’est ce que nous avons réussi ici, à tous les niveaux. »

Miami accueillera sept matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, dont le match pour la 3e place. Jorge Mas, propriétaire de l’Inter Miami CF, franchise de Major League Soccer qui compte Lionel Messi parmi ses rangs, a déclaré que cette compétition aidera à propulser ce sport vers de nouveaux sommets aux États-Unis.