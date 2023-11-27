Gianni Infantino : la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a « dépassé toutes les attentes »

À l’occasion d’une réception à la Trump Tower, le Président de la FIFA déclare que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est « le plus grand événement humain, social et culturel que le monde n’ait jamais vu »

Les tribunes ont accueilli plus de 6,6 millions de supporters, soit la plus grande affluence de l’histoire de la compétition

Pour Donald Trump, président des États-Unis, c’est une « compétition sans précédent » qui se conclut

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a qualifié cette édition 2026 de « plus grande Coupe du Monde de la FIFA de tous les temps ».

Lors d'une réception organisée à la Trump Tower (New York), Monsieur Infantino a salué le rôle des États-Unis dans la réussite de cette compétition inédite.

« Cette Coupe du Monde a dépassé toutes les attentes », a-t-il déclaré à l’assistance, qui comptait des membres du Conseil de la FIFA, des représentants de diverses associations membres ainsi que de nombreuses FIFA Legends.

« Il ne s'agit pas seulement de la plus grande Coupe du Monde de tous les temps. C’est également le plus grand événement humain, social et culturel que le monde n’ait jamais vu, et nous en faisons tous partie. Et pour cela, je vous remercie, Monsieur le Président », a-t-il ajouté, à l’adresse de Donald Trump.

« Sept millions de personnes dans les stades, dix millions dans les rues des États-Unis, du Canada et du Mexique et des milliards devant leur téléviseur », s’est réjoui le Président de la FIFA à l’approche de la grande finale de dimanche, que se disputeront l’Argentine et l’Espagne au stade de New York – New Jersey.

L’affluence totale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a atteint les 6 665 825 spectateurs, soit plus que les éditions 2018 et 2022 réunies (6 436 020), pulvérisant le record que détenait l’édition 1994 aux États-Unis (3 587 538).

L’affluence moyenne s’établit à 65 351 par match, avec un taux d’occupation de 99,7%, soit le plus élevé de l’histoire de la compétition.

M. Trump partage l’enthousiasme du Président de la FIFA : « Il s’agit de l’événement sportif le plus grandiose, sûrement dans toute l’histoire mondiale. C’est impressionnant », a-t-il déclaré.

« C’est une compétition sans précédent, pleine de sensations et de moments inoubliables. On peut vraiment dire qu’elle a uni le monde entier. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 a battu tous les records imaginables. Avec ses 16 équipes supplémentaires, c’est la plus grande Coupe du Monde de l’histoire. »

Le président des États-Unis a par ailleurs souligné la fréquentation et l’audience inédites de l’événement. « Cette édition aura enregistré, et de loin, la plus grande affluence de l’histoire, tous sports confondus. Au coup de sifflet final de ce dimanche, le total de téléspectateurs sera de six milliards. Un record stratosphérique. »

Il a conclu en félicitant les équipes participantes. « Je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont pris part à la Coupe du Monde 2026, un événement sportif qui marquera l’histoire », a-t-il déclaré, souhaitant bonne chance à l’Argentine et à l’Espagne.

Ce samedi, l’Angleterre et la France se disputeront la médaille de bronze à Miami, la veille de l’affrontement final entre l’Albiceleste et la Roja à New York New Jersey. Le Président de la FIFA a souligné la portée spéciale de cette occasion.

« Un pays sera sacré champion du monde, mais le monde a déjà gagné, l’Amérique a gagné, la FIFA a gagné. Unir le monde comme nous l’avons fait cet été, faire vivre des moments inoubliables à des millions, des milliards de personnes aux quatre coins du globe, c’est un accomplissement que nous chérirons à jamais, » a-t-il affirmé.