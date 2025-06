Gianni Infantino “impressionné par la stratégie” du président de la Fédération de football de Macédoine du Nord

"Je suis ravi d’avoir pu discuter football avec le président de la Fédération de football de Macédoine du Nord. C’était notre première rencontre, ici à Miami, et j’ai été impressionné par la stratégie de Masar Omeragić pour le football dans son pays", a déclaré Gianni Infantino. En 2014, la Macédoine du Nord a inauguré son centre d’entraînement FFM, rebaptisé par la suite centre d’entraînement Petar Miloševski, en hommage à l’ancien gardien de but du pays. Aujourd’hui, grâce au TDS, un programme de nutrition et de bien-être est proposé toute l’année, dirigé par le médecin de l’académie, avec une sélection de jeunes talents prometteurs. "J’ai reçu des informations sur la manière dont FIFA Forward soutient le développement, et nous avons discuté des moyens d’améliorer les infrastructures du football. Nous avons également évoqué les activités liées au développement, ainsi que les projets pour les plus jeunes", a poursuivi le Président de la FIFA. "Je suis conscient que le Programme de développement des talents a déjà permis à la Fédération de football de Macédoine du Nord de faire des progrès significatifs dans ce domaine, notamment en matière de détection des talents. En collaborant avec les meilleurs entraîneurs du pays à l’Académie de la FFM, je suis certain que ces jeunes joueurs d’élite marqueront la scène continentale et mondiale de demain."