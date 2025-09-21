Le président de la FIFA, Gianni Infantino, félicite la Tunisie pour sa qualification à la Coupe du Monde de la FIFA™

Rencontre avec le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Moez Nasri, à Rabat, au Maroc

M. Infantino félicite la Tunisie pour sa récentes qualifications aux phases finales de la FIFA

Le président de la FIFA s'engage à continuer de travailler en étroite collaboration avec la FTF pour renforcer le football de base

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité la Tunisie pour sa qualification à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et a réaffirmé sa volonté de poursuivre une coopération étroite avec les instances nationales du football, à l’issue d’une rencontre avec le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Moez Nasri, à Rabat, au Maroc.

La Tunisie a validé son billet pour le tournoi de l’an prochain au Canada, au Mexique et aux États-Unis grâce à deux victoires consécutives, à domicile face au Liberia puis en déplacement en Guinée équatoriale début septembre, terminant en tête du groupe H des qualifications africaines avec un impressionnant bilan de sept victoires en huit matchs. Grâce à ce succès, la Tunisie a assuré sa troisième participation consécutive à la Coupe du Monde de la FIFA™ et sa septième au total.

Il y a également des raisons de se réjouir au niveau des jeunes, où la Tunisie participera à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™.

« J’ai rencontré à Rabat le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Nasri, afin d’évoquer le football et les projets de développement du football de base, dans le but de poursuivre la dynamique ascendante du football tunisien », a déclaré Gianni Infantino.

« Depuis notre dernière rencontre en mars, les équipes masculines se sont qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA qui se déroulera cette année, soulignant ainsi notre collaboration fructueuse et l'excellent travail accompli par la Fédération tunisienne de football, avec le soutien des fonds FIFA Forward.

« J'ai félicité le président Moez Nasri pour ses récents succès et lui ai assuré notre coopération continue. »

M. Nasri a été élu à la présidence de la FTF en janvier 2025 et avait déjà rencontré Gianni Infantino en mars 2025, à l’occasion du 14ᵉ Congrès extraordinaire de la CAF au Caire, en Égypte.

La Tunisie est membre de la FIFA depuis le 22 août 1960, date du 32ᵉ Congrès ordinaire de la FIFA à Rome, en Italie, et entretient depuis une longue tradition de collaboration avec l’instance dirigeante du football mondial afin d’élever le niveau du football, tant au niveau amateur que professionnel.

En 2022, le Programme Forward de la FIFA a financé la construction et la rénovation du Centre technique de la FTF, y compris la construction d'installations d'hébergement et d'un nouveau complexe médical moderne. Par ailleurs, le Programme de développement des talents de la FIFA, auquel la Tunisie a adhéré en 2022, soutient le suivi des performances des joueurs.