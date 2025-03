Le football libyen s’appuie sur des bases solides, affirme Gianni Infantino

Élu en janvier 2025, M. El Mograbi remplace Abdul Hakim al-Shalmani, qui a quitté ses fonctions en octobre 2024. Il était auparavant président et trésorier de la fédération régionale de football de Tripoli, la capitale du pays, qui accueille le tout premier siège de la LFF.

« J’ai été ravi de rencontrer le nouveau président de la Fédération Libyenne de Football, M. Abdolmola el Mograbi. Je tiens à le féliciter pour son élection au mois de janvier dernier et à l’assurer du soutien plein et entier de la FIFA en vue de permettre au football libyen d’atteindre son plein potentiel », a déclaré Gianni Infantino en marge de la rencontre avec M. El Mograbi. Rencontre à laquelle étaient également présents Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, Kevin Lamour, directeur général des opérations de la FIFA, ainsi que Gelson Fernandes, directeur régional de la FIFA pour l’Afrique et directeur adjoint de la division Associations membres de la FIFA.