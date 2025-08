Le Président de la FIFA salue le travail de développement de la Fédération Malawite de Football

Gianni Infantino a félicité le président Walter Nyamilandu pour la croissance du football dans son pays

Dans les bureaux de l’antenne parisienne de la FIFA, les discussions ont aussi porté sur le succès de l’équipe nationale féminine

Le président de la Fédération Malawite de Football a expliqué que FIFA Forward avait permis de réaliser des projets dans tout le pays

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a rencontré Walter Nyamilandu, son homologue de la Fédération Malawite de Football (FAM), dans les bureaux de l’antenne de la FIFA à Paris afin de discuter, notamment, de la croissance encourageante du football féminin et de jeunes au Malawi. La rénovation du centre technique de la FAM à Blantyre, rendue possible grâce à des fonds du programme Forward de la FIFA, a également été évoquée. Les équipes nationales du pays disposent ainsi désormais de meilleures installations pour se préparer. Le premier sacre de l’équipe nationale féminine dans le Championnat féminin de la COSAFA, de même que la deuxième place accrochée deux ans auparavant, sont des conséquentes directes de l’amélioration des conditions.

Les joueuses sont pour beaucoup encore des adolescentes, ce qui démontre que le football de jeunes est au cœur des préoccupations de la FAM, qui s’est en outre attachée à investir dans le football de base. Parmi les autres projets en cours, il convient de noter les améliorations entreprises à l’académie de Muzu et la mise en œuvre du programme Football For Schools de la FIFA, qui permet à des enfants de tout le pays d’apprendre des compétences et valeurs de vie ainsi que des aptitudes footballistiques. Le Malawi est l’un des 100 pays où le programme est déployé.

"Je souhaite féliciter mon ami Walter ainsi que son équipe pour leurs incroyables efforts en faveur du développement du football au Malawi. Grâce à des bases financières solides ainsi qu’une utilisation intelligente des fonds Forward, ils ont pu mener de nombreux projets, et beaucoup d’autres sont déjà en préparation. Ils donnent à chaque talent à tous les niveaux la possibilité d’éclore. Leur travail en faveur du football féminin, dont les résultats sont déjà clairement visibles, doit vraiment être salué", a déclaré le Président de la FIFA. Les fonds alloués dans le cadre du programme Forward, dont le montant a été multiplié par sept depuis l’arrivée de Gianni Infantino à la tête de l’instance dirigeante, en 2016, ont notamment permis à la FAM de développer ses championnats U-14 et U-16 ainsi que d’améliorer de nombreux aspects du paysage footballistique du pays. Elle a ainsi pu soutenir les compétitions régionales et élargir le réservoir de talents au niveau local.

Walter Nyamilandu, Président de la Football Association of Malawi 01:33

Pour Walter Nyamilandu, président de la FAM et ancien membre du Conseil de la FIFA qui siège actuellement au comité exécutif de la CAF, la FAM est extrêmement reconnaissante vis-à-vis du soutien de la FIFA :

"C’est très important pour nous. D’abord parce que cela nous permet de mener comme il se doit nos opérations et de prendre soin de notre personnel qui administre le football, mais surtout parce que nous pouvons ainsi mettre en œuvre des programmes de développement à destination des jeunes filles et garçons."

"Nous avons aussi la possibilité de gérer convenablement notre football de haut niveau", ajoute-il. "Nous prévoyons par exemple de professionnaliser notre championnat de première division. Pour y parvenir, nous avons mis en place un système d’octroi de licences aux clubs et nous aidons les clubs autant que possible. Sans les fonds Forward de la FIFA, tout cela serait irréalisable."